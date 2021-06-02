Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Tokat, Amasya ve Sivas'ta kuvvetli yağış bekleniyor
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Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Tokat, Amasya ve Sivas'ta kuvvetli yağış bekleniyor

Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Tokat, Amasya ve Sivas'ta kuvvetli yağış bekleniyor
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Tokat, Amasya ve Sivas'ta kuvvetli yağış öngörülüyor.

Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Tokat, Amasya ve Sivas'ta kuvvetli yağış öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün kuzey ve iç kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Tokat, Amasya, Sivas ve Giresun çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bu kapsamda su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Tokat, Amasya ve Sivas'ta kuvvetli yağış bekleniyor - Haberler Ekonomi
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