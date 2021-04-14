Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile Göller Yöresi'nde sağanak bekleniyor
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Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile Göller Yöresi'nde sağanak bekleniyor

Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile Göller Yöresi'nde sağanak bekleniyor

Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile Göller Yöresi'nde yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji şehir şehir uyardı! İstanbul dahil pek çok ilde yağış bekleniyor
Meteoroloji şehir şehir uyardı! İstanbul dahil pek çok ilde yağış bekleniyor

Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile Göller Yöresi'nde yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, yarın ülkenin, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İzmir, Manisa, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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