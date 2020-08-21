Türkiye'nin kuş üzümü Gülnar'dan
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Türkiye'nin kuş üzümü Gülnar'dan

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, ülke ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan, kendine has tadı ve aroması ile bilinen kuş üzümünün hasadı başladı.

Türkiye'nin kuş üzümü Gülnar'dan
21.08.2020 08:17 | Son Güncelleme: 21.08.2020 08:21

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, ülke ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan, kendine has tadı ve aroması ile bilinen kuş üzümünün hasadı başladı.

İklim ve toprak seçiciliği özelliğine sahip olduğu için ilçenin sadece 5-6 mahallesinde yetişen kuş üzümünde üreticileri, hasat heyecanı sardı. Bu yıl olumsuz hava şartları nedeniyle rekoltede düşüklük yaşanması, fiyatlar da belirsizliğe yol açtığı belirtildi. Geçen yıl yüksek rekolteye rağmen düşük fiyattan satış yaptıklarını anlatan kuş üzümü üreticilerini, fiyatlarda bu belirsizliğin kendilerini üzdüğünü söyledi.

İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı mühendisler, Gülnar Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık ve Gülnar Çukurasma-Tozkovan-Üçoluk Kuş Üzümü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Er, üretici Muhammet Kaya'nın ilçeye bağlı Üçoluk Mahallesi'ndeki bağında hasada katıldı. 400 TON REKOLTE BEKLENİYORHasada katılan Ziraat Mühendisi Veli Bıçak, "Gülnar'da kuş üzümü üretimi geçen yıl 800 ton ile bin ton arasında değişirken, bu sene olumsuz hava koşulları sebebiyle 400 ton civarında rekolte bekliyoruz. 6 bin dekar alanda 500- 600 üreticiyle üretim yapılıyor. Üçoluk, Çukurasma, Tozkovan, Kurbağa mahallelerinde yetişen kuş üzümü, toprak ve iklim isteği olan nazlı bir bitkidir. Ülke üretiminin 70'i Gülnar'da yapılıyor. Kuş üzümünün coğrafi işareti alması için gerekli çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.'DOĞAL ÜRÜN'Üreticilere bereketli hasat dileyen Gülnar Ziraat Odası Başkanı Işık, üretimin kıraç arazide olduğu için susuz tarım yapıldığını belirterek, "Sulu tarımda kullanılan kimyasal gübre yerine, hayvansal gübre kullanıldığı için ürün doğal. Kuş üzümü, pasta yapımından hoşaf yapımına, aşure yapımından birçok yemek türünde tat verici olarak kullanılıyor" dedi.

Kooperatifi Başkanı Er ise yaptığı açıklamada, Tarım Bakanlığı'nın muzda ve bazı tarım ürünlerinde olduğu gibi kuş üzümünde de kota uygulamasını ve yüksek vergi koyması talebinde bulundu.


Kaynak: DHA

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