Türkiye'nin kuruyan gölleri toprakları - Haberler
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Türkiye'nin kuruyan gölleri toprakları

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye gerek iklim değişikliği gerekse bilinçsiz tarım nedeniyle kuraklıkla karşı karşıya. Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü'nde sular, bu yıl tamamen çekildi.

Türkiye gerek iklim değişikliği gerekse bilinçsiz tarım nedeniyle kuraklıkla karşı karşıya. Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü'nde sular, bu yıl tamamen çekildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise aşırı kuraklık nedeniyle çiftçilerin ürettiği ürünler azalıyor.

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Son dakika haber: Türkiye'de 27 bin 824 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Türkiye'de 27 bin 824 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

 Zehirlenen herkes aynı sudan içmiş! Yetkililer çareyi şebeke suyunu kesmekte buldu

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