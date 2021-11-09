Türkiye'nin kuruyan gölleri toprakları

Türkiye gerek iklim değişikliği gerekse bilinçsiz tarım nedeniyle kuraklıkla karşı karşıya. Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü'nde sular, bu yıl tamamen çekildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise aşırı kuraklık nedeniyle çiftçilerin ürettiği ürünler azalıyor.

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