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Türkiye'nin kurulu gücü Kasım ayında 99 bin 374 megavat oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Türkiye'nin kurulu gücü Kasım ayında 99 bin 374 megavat oldu

Kasım ayında, Türkiye'nin kurulu gücü, geçen aya göre artan 61 santral ile 99 bin 374 megavat olurken, kurulu güçte birincil kaynaklara göre üretimde doğal gaz 25 bin 547 megavat ile ilk sırada yer aldı.

Kasım ayında, Türkiye'nin kurulu gücü, geçen aya göre artan 61 santral ile 99 bin 374 megavat olurken, kurulu güçte birincil kaynaklara göre üretimde doğal gaz 25 bin 547 megavat ile ilk sırada yer aldı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 2021 kasım ayı kurulu güç raporuna göre, Türkiye'nin Kasım ayı kurulu gücü, toplam 10 bin 323 santral ile 99 bin 374 megavat oldu. Birincil kaynaklara göre kurulu gücün üretiminde ilk sırada 25 bin 547 megavat ile doğal gaz kaydedilirken, sırasıyla 23 bin 279 megavat ile barajlı, 10 bin 428 ile rüzgar, 10 bin 119 megavat ile linyit, 8 bin 993 megavat üretim ile ithal kömür yer aldı.

Kasım ayında, geçen aya göre, 61 santral ile toplam santral adedinde artış oldu. Bu artışta, yeni kurulan 53 güneş santrali, 3 akarsu, 2 atık ısı, 2 biyokütle ve bir adet doğal gaz santrali rol oynadı. - ANKARA

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