Türkiye'nin kurulu gücü aralık ayında 99 bin 819 megavat oldu

2021 yılının aralık ayında Türkiye'nin kurulu gücü geçen aya göre artan 134 santral ile 99 bin 819 megavat olurken, kurulu güçte birincil kaynaklara göre üretimde doğal gaz ilk sırada yer aldı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 2021 Aralık ayı kurulu güç raporuna göre Türkiye'nin aralık ayı toplam kurulu gücü 10 bin 457 santral ile 99 bin 819 megavat oldu. Birincil kaynaklara göre kurulu güç üretiminde ilk sırada 25 bin 573 megavat ile doğal gaz yer alırken, sırasıyla 23 bin 280 megavat ile barajlı, 10 bin 607 megavat ile rüzgar, 10 bin 119 megavat ile linyit ve 8 bin 993 megavat ile ithal kömür yer aldı. Aralık ayında geçen aya göre kurulan 134 yeni santralle toplam santral adedinde artış meydana geldi. Bu artışta yeni kurulan 124 güneş, 4 biyokütle, 3 akarsu, 2 doğal gaz ve 1 atık ısı santrali rol oynadı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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