Türkiye'nin kuru incir ihracatı 158 milyon dolara ulaştı
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Türkiye'nin kuru incir ihracatı 158 milyon dolara ulaştı

04.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:18
Türkiye'nin kuru incir ihracatı 158 milyon dolara ulaştı

Türkiye'nin önde gelen tarımsal ihracat ürünlerinden kuru incirde sezon başından bu yana yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 158 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin önde gelen tarımsal ihracat ürünlerinden kuru incirde sezon başından bu yana yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 158 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, kuru incirde 30 Eylül 2020 tarihinde başlayan ihracat sezonunda 27 Şubat 2021'e kadar 158 milyon dolar karşılığı 43 bin 415 ton ürün satıldı.

Geçen sezonun aynı dönemine göre ihracatta değer bazında yüzde 2 artış gerçekleşirken, Almanya, Fransa ve ABD kuru incir dış satımında ilk üç pazar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru incirde 90 bin ton olan rekolte beklentilerinin gerçekleşmemesine rağmen ihracat rakamlarında gerileme yaşamadıklarını belirtti.

İhraç fiyatlarında dolar bazında ortalama yüzde 5 artış sağlandığına dikkati çeken Celep, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı, ihracatçılar ve üreticiler olarak kuru incirin daha katma değerli ihraç edilmesi için güç birliği yapıyoruz. Dünya genelinde emtia fiyatlarında artış var. Dünya Sağlık Örgütü, kuru inciri sağlıklı gıdalar listesine almış durumda. Kuru incir, insan vücudunda bağışıklık sistemini güçlendiren gıda maddeleri arasında yer alıyor. Mevcut şartlar kuru incirimize talebi artırıyor ve kuru incir ihraç fiyatlarındaki artışın da sürmesini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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