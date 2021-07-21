Türkiye'nin kurban yardımı Azerbaycanlıların yüzünü güldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin kurban yardımı Azerbaycanlıların yüzünü güldürdü

Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) bu yıl "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği organizasyon kapsamında Azerbaycan'da 1260 hisse kurban eti dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) bu yıl "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği organizasyon kapsamında Azerbaycan'da 1260 hisse kurban eti dağıtıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla ülkeye gelen TDV görevlileri gözetiminde başkent Bakü'de veteriner hekimlerin denetimi altında yapılan kesimlerin ardından etler paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Dağıtım yapılan bölgelerde Diyanet İşleri Başkanlığı Azerbaycan Bakü Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuzyılmaz'ın katılımıyla çocuklara oyuncak hediye edildi.

TDV Azerbaycan Ülke Sorumlusu İrfan Kerim Görgülü, AA muhabirine, 1993 yılından bu yana Azerbaycan'a gıda, kurban eti ve dini yayın yardımında bulunduklarını söyledi.

Bakü'nün en iyi eğitim kurumlarından olan ve TDV tarafından yaptırılan Bakü Türk Lisesi'ndeki öğrencilerin eğitim masraflarını da karşıladıklarını belirten Görgülü, "Kardeş ülkemize desteğimiz sürecek. İki ülke arasında gönül bağlarımız inşallah uzun yıllar devam edecek." dedi.

Karaçukur Camisi din görevlisi Kurban Aliyev, Türkiye ve Azerbaycanlıların kalplerinin bir attığını ifade etti.

Ezelden gelen dostluğun sonsuza kadar sürmesini dileyen Aliyev, "Bayramda bizi unutmadılar, bayram paylarını gönderdiler. Yardıma muhtaç cemaatimize dağıttık. TDV'ye, hayırseverlere, Türk milletine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Azerbaycanlı Salih İshalov, Türkiye'yi kardeş ülke olarak gördüklerini söyledi.

Karabağ'ın kurtulmasında Türkiye'nin, dualarıyla kendilerine destek verdiğini belirten İshalov, "Türkiye her zaman bizim yanımızda. Ramazan ayında, Kurban Bayramı'nda bizim hep yanımızdalar. Teşekkür ediyoruz. Allah iki ülkeyi birbirinden ayırmasın." ifadelerini kullandı.

Anar Babayev de kardeş ülke Türkiye'nin bayramda kendilerini unutmadığını ve bu nedenle minnettar olduklarını dile getirdi.

"Son nefese kadar inşallah kardeşliğimiz devam edecek"

Gündüz Süleymanov da Türk halkının desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini belirterek, "Bakü'de Türk kardeşlerimizin yaptığı camiler var. Allah onları utandırmasın. Son nefese kadar inşallah kardeşliğimiz devam edecek." dedi.

Türkiye'nin kurban yardımı Azerbaycanlıların yüzünü güldürdü
Türkiye'nin kurban yardımı Azerbaycanlıların yüzünü güldürdü
Türkiye'nin kurban yardımı Azerbaycanlıların yüzünü güldürdü
Türkiye'nin kurban yardımı Azerbaycanlıların yüzünü güldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Sabah kaybettiği ineği, akşam 'Bir umut bulurum' diyerek gittiği ormanda kesti
Sabah kaybettiği ineği, akşam "Bir umut bulurum" diyerek gittiği ormanda kesti
Cizre kendisiyle yarışıyor! Türkiye'nin en sıcak günü rekorunu ilerlettiler
Cizre kendisiyle yarışıyor! Türkiye'nin en sıcak günü rekorunu ilerlettiler
Son dakika haberleri: Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi'...
Son dakika haberleri: Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi"...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Babacan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Buse Varol Hande Yener Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'nin kurban yardımı Azerbaycanlıların yüzünü güldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 11:11:54. #1.15#

title