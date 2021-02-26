Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Demirer, Filistin'in devlet arşivleri kurumu MİSAK'ı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Demirer, Filistin'in devlet arşivleri kurumu MİSAK'ı ziyaret etti

26.02.2021 00:03 | Son Güncelleme: 26.02.2021 00:06
Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Demirer, Filistin'in devlet arşivleri kurumu MİSAK'ı ziyaret etti

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Filistin'in devlet arşivleri kurumu olan Miras ve İslami Araştırmalar Merkezi (MİSAK) Genel Müdürü Halil er-Rıfai ile tarihi ve ilmi araştırmalarda iş birliğini güçlendirme konusunu ele aldı.

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Filistin'in devlet arşivleri kurumu olan Miras ve İslami Araştırmalar Merkezi (MİSAK) Genel Müdürü Halil er-Rıfai ile tarihi ve ilmi araştırmalarda iş birliğini güçlendirme konusunu ele aldı.

Büyükelçi Demirer, işgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki Ebu Dis beldesindeki MİSAK merkezini ziyaret etti.

Demirer ve MİSAK Müdürü Rıfai arasında yapılan görüşmede, tarihi ve ilmi araştırmalarda iş birliğinin güçlendirilmesi konuşuldu.

MİSAK'ın rolünden övgüyle bahseden Demirer, merkezin, Osmanlı'nın Filistin'i yönettiği döneme ilişkin önemli belgeler içerdiğini ifade etti.

Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteği takdir ile karşıladıklarını belirten Rıfai de Filistin ve Türk halkı arasındaki tarihi ilişkiden övgüyle bahsederek, çeşitli Türk kurumlarıyla büyük bir iş birliği içinde olduklarını ifade etti.

Türkiye, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan, Filistin'e dair tapu kayıtları ile belge ve dokümanları içeren Osmanlı arşivlerinin elektronik kopyasını 2019'da Filistin'e vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Onur Akay Ezgi Mola Türkan Şoray Meltem Miraloğlu
Spor Can Bartu Erol Bulut Mesut Özil Mustafa Er İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Demirer, Filistin'in devlet arşivleri kurumu MİSAK'ı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 00:09:19. #1.14#
title