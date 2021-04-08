Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesini, ülkede görev yapan büyükelçiler anlattı
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Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesini, ülkede görev yapan büyükelçiler anlattı

Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesini, ülkede görev yapan büyükelçiler anlattı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiltere, İtalya, Pakistan, Azerbaycan ve Avustralya'nın Ankara büyükelçilerinin, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesini değerlendirdikleri röportajları paylaştı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiltere, İtalya, Pakistan, Azerbaycan ve Avustralya'nın Ankara büyükelçilerinin, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesini değerlendirdikleri röportajları paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yapılan röportajların tamamına, Başkanlığın Youtube hesabından ulaşılabiliyor.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, hayatını kaybeden, hastanede tedavi gören ve iyileşenlerin sayısı açısından Türkiye'deki rakamların, diğer ülkelerle kıyaslandığında gayet iyi olduğunu söyledi.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ise Türkiye'nin salgınla mücadelesinin oldukça etkili olduğunu düşündüğünü belirtti.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani de Türkiye'nin iyi eğitimli doktorlara ve hemşirelere sahip güçlü sağlık sistemiyle iyi bir iş çıkardığını dile getirdi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi ise Türk hükümeti ve Türk milletinin oldukça olgun ve iyi planlanmış bir biçimde elindeki tüm güçleri kullanarak, Kovid-19'a karşılık verdiğini ifade etti.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de Türkiye'nin, salgının ilk gününden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadeleye hemen başladığını vurguladı. İbrahim, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede en iyi devletlerden biri olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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