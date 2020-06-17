Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Özçeri, iki ülke ilişkilerini Benin medyasına değerlendirdi...
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Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Özçeri, iki ülke ilişkilerini Benin medyasına değerlendirdi...

Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Onur Özçeri, Benin'in önde gelen ekonomi gazetesi L'economiste du Benin'e iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Özçeri, iki ülke ilişkilerini Benin medyasına değerlendirdi...
17.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:58

Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Onur Özçeri, Benin'in önde gelen ekonomi gazetesi L'economiste du Benin'e iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un 2016 ve 2018 yıllarında Türkiye'de yaptığı görüşmelerin ardından ilişkilerin ivme kazandığını belirten Büyükelçi Özçeri, ikili ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınacağını kaydetti.

İki ülke arasında ortaklıkların ve iş birliğinin her alanda daha da gelişebileceğini vurgulayan Özçeri, ticaret hacminin 2019 yılında rekor düzey olan 140 milyon dolara ulaştığını anımsattı.

Özçeri, Benin'e ilgi gösteren Türk yatırımcıların sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek, tarım ürünlerinin işlenmesi ve ihraç edilmesi de dahil olmak üzere Benin'e birçok alanda katkı sunulabileceğinin altını çizdi.

Altyapısı hızla gelişen Benin'in çok sayıda proje içeren Hükümet Eylem Planı'yla ve kaliteli tarımsal ürünleriyle öne çıktığının altını çizen Özçeri, "Türkiye, Benin'in ortaklarından biri olmayı hedefleyen bir ülke. Türk şirketleri, hükümetin gündemindeki altyapı projeleriyle ilgileniyor. İnşaat firmalarımızdan biri projesini tamamladı, bir diğeri ise yeni bir projeye başladı. Bir başka Türk firması Calavi şehrinde hazır beton fabrikası kurdu." dedi.

Özçeri, diğer Türk sanayicilerin ise Batı Afrika'ya giriş kapısı olan Benin'de yatırım imkanlarını araştırdığını bildirdi.

Büyükelçi Özçeri, Benin şirketlerini ihracat kapasitesini arttırmaya devam eden Türkiye'yi keşfetmeye ve Türk firmalarıyla Dış Ekonomi İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) gibi çatı kuruluşlar aracılığıyla temas kurmaya davet etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ekonomilerin en zor döneminden geçtiğini belirten Özçeri, "Bu krizden çıkmak için bölgesel ve uluslararası dayanışma sergilenmesi gerekiyor. Ticari anlaşmaların uygulanmasının önündeki engeller kalkmalı. Bu talihsiz deneyimden ancak beraber olabilirsek az zararla çıkabiliriz." diye konuştu.

Kovid-19 salgınından Türkiye'nin ve Benin'in nispeten az etkilendiğini ve gerekli önlemlerin zamanında alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi, "Belki de bu süreç, öngörülen yapısal değişiklikleri veya krizden önce ihtiyaç duyulan değişiklikleri hızlandıracak bir yenilenme dönemi olabilir." ifadesini kullandı.

İki ülke dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişarelerin kısa süre içerisinde gerçekleşeceğini aktaran Özçeri, "2020'nin ikinci yarısında ikili Tarım Yürütme Komitesi toplantısı yapılacak. Ekim 2020'de İstanbul'da düzenlenecek 3. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu iki ülke yatırımcıları için önemli bir etkinlik olacak. Bu müşterek çalışmalarla 2020'de karşılıklı ticaretin ve iki ülkenin özel sektörleri arasında iş birliğinin daha da güçleneceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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