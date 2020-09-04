Türkiye'nin, Kosova ordusuna desteği devam ediyor
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Türkiye'nin, Kosova ordusuna desteği devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kosova Güvenlik Kuvvetleri'ne teçhizat teslim edildi.

Türkiye'nin, Kosova ordusuna desteği devam ediyor
04.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:53

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kosova Güvenlik Kuvvetleri'ne teçhizat teslim edildi.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki "Adem Jashari" kışlasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kosova Güvenlik Kuvvetleri'ne (FSK) hibe edilen teçhizatın teslim edilmesi töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay İsmail Cenkeri Ersöz ve FSK Lojistik Subayı Binbaşı Nazmi Zogaj katıldı. Türkiye ile Kosova arasındaki Askeri Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kosova Güvenlik Kuvvetlerine yaklaşık 910 bin dolar tutarında kişisel teçhizatın hibe edilmesi dolayısıyla konuşan Zogaj, Türk ordusu ile devletinin, FSK'ye sürekli olarak desteklemesinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Kosova Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Anlaşma kapsamında Kosova'ya 910 bin dolarlık askeri üniforma, pilot üniforması, kamuflaj, kışlık mont ve diğer eşyalardan oluşan kişisel teçhizat malzemelerinin bağışlandığı belirtildi. Kısa bir süre önce Türkiye, Kosova ordusuna 743 bin dolar değerinde askeri giysi, yatak ve teknik ekipman hibe etmişti. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA

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