Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Haberler
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 46 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 46 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.

Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığınca "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 46 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 144 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,83, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 64,70 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 101 milyon 454 bin 754'e yükseldi, son 24 saatte toplam 406 bin 87 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Kilis, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Aydın, Balıkesir ve Antalya olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Bitlis olarak sıralandı.

"Vefat sayılarının azalması tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 22 bin 923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması, tedbirlere herkesin birlikte-düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı bir diğer paylaşımında ise 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61, İzmir'de 45,58, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın oldu. Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller sıralamasında ise Aydın, Muğla, Antalya, İzmir ve Kırklareli yer aldı.

"Bir haftayı geride bıraktık"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana Valiliğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başladığını anımsatarak, "Bugün itibarıyla geçen haftalık eğitim süreci içerisinde Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Özer, şunları kaydetti:

"Eğitim öğretim başlamadan önce herhangi bir okulda, sınıfta vaka çıkması durumunda alınması gereken önlemler ve uyulması gereken prosedürleri de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile belirleyerek tüm okullara gönderdik. Bir haftayı geride bıraktık. Yaklaşık 850 bin dersliğimiz ve 57 bin 108 okulumuz eğitim öğretim faaliyetinde aktif olarak yer almaktadır."

Yurt genelinde yaşananlar

Karabük'te yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, taksiciyle tartışınca yakalandı.

Adıyaman'da 138 ev, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki lise öğrencileri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerinin onayıyla aşı olmaya başladı.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında aşı ve bazı uygulamalara karşı çıkan bir grup, İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda bir araya geldi.

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
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