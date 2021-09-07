Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 402 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,8, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 62,80 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 98 milyon 828 bin 646'ya yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 847 bin 51 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Kırklareli, Aydın, Yalova ve Balıkesir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt, Siirt ve Bitlis olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı!" değerlendirmesinde bulundu.

Koca, Kovid-19'un "Mu" varyantının, Türkiye'de 2 kişide tespit edildiğini, risk haritasında ise ilk doz aşı oranında Mardin ile Muş'un "sarı", Kars, Van ve Niğde'nin "mavi" kategoriye girdiğini bildirdi.

Aşı kartı çıkardıkları iddiasıyla 3 hemşire tutuklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da bugün itibarıyla 15-19 yaş arası 414 bin 116, 12-15 yaş arası ise 18 bin 898 gencin aşı olduğunu bildirdi.

İstanbul'da aşı olmamış kişilere aşı kartı çıkardıkları iddiasıyla 3 hemşire tutuklandı, 3 hastane çalışanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda randevusuz aşı uygulaması başlatıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Batman Petrolspor ile Hendekspor karşılaşmasını izlemek için gelen taraftarlardan yeni tip koronavirüs aşısı yaptıranlar ile PCR test sonucu negatif olanlar stadyuma alındı.

Çorum'un İskilip ilçesindeki bir köy ile Adıyaman'da 112 evde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kırıkkale'de otelde kalan bir kişi, Kovid-19 durumunun temaslı çıkması üzerine 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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