Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 47 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 47 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 47 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 4 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,71, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,65 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 95 milyon 565 bin 306'ya yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 691 bin 422 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

"Kayıpların sadece yüzde 10'a yakını tam aşılı"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Vaka tabloları ve aşı: yüzde 78'imiz tek, yüzde 60'ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların yüzde 81'i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık yüzde 90'ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece yüzde 10'a yakını tam aşılı."

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısını 12 yaş üstüne de 15 yaş üstünde olduğu gibi tercihe bağlı yapılabileceğini bildirdi.

Koca, Kovid-19 vakalarının en yoğun yaş grubunun 15-45 arası olduğunu, vaka sayısının bu nedenle yükseldiğini, Avrupa ülkelerinde Türkiye'den fazla aşı yapan Almanya dışında ülke bulunmadığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Özer de okul öncesi ve birinci sınıfların eğitim uyum haftasının başladığını anımsatarak, "Yaklaşık 2,5 milyon öğrenci ve yaklaşık 165 bin öğretmenimiz şu anda sahada. Aşı olmasa bile PCR ile ilgili bize intikal eden hiçbir problem yok." diye konuştu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise "Yükseköğretim Kurulu salgından bağımsız olarak derslerin ve AKTS kredilerinin yüzde 40'ına kadar olan kısmını üniversitelerin online olarak verebileceğini veya çevrim içi verebileceğini karara bağlamış vaziyette." dedi.

Üç il daha "mavi" kategoride

Bakan Koca, gün içinde sosyal medya hesabından Gaziantep, Sivas ve Malatya'da ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçerek "mavi" kategorideki iller arasında yer aldıklarını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde vaka oranı en fazla illerden biri olan, aşılama oranlarına göre de turuncu kategoride yer alan Bingöl'ün mavi kategoriye geçmesi için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 40 mobil ekip ve 4 ambulansla kent merkezinde çalışma yürütülüyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kovid-19 ile mücadelede aşılama oranı yüzde 90'a yaklaştı.

Samsun'da veliler ve okul servis şoförlerinin aşılanması, ikinci ve üçüncü doz aşı oranının artırılması amacıyla "Çocuklar Okula, Veliler Aşıya" kampanyası başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 mahallede Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan