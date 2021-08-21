Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Sağlık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.01 itibarıyla 88 milyon 430 bin 283'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.01 itibarıyla 88 milyon 430 bin 283'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 21 Ağustos saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 45 milyon 840 bin 433, ikinci doz aşı sayısı 35 milyon 10 bin 148 oldu.

Uygulanan toplam aşı miktarı, üçüncü dozla birlikte 88 milyon 430 bin 283'e ulaştı.?

İstanbul'da 15 milyon 846 bin 138, Ankara'da 6 milyon 818 bin 481, İzmir'de ise 5 milyon 696 bin 883 doz aşı yapıldı.

232 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 163 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,78, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,33 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il, Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az 10 iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Hastalığa yakalananların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor ya da kaybediyoruz. Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek. Aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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