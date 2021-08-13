Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Sağlık

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.01 itibarıyla 82 milyon 767 bin 897'ye ulaştı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.01 itibarıyla 82 milyon 767 bin 897'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 43 milyon 753 bin 658, ikinci doz aşı sayısı 32 milyon 494 bin 207 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 82 milyon 767 bin 897'ye yükseldi.?

İstanbul'da 14 milyon 899 bin 955, Ankara'da 6 milyon 446 bin 118, İzmir'de ise 5 milyon 396 bin 973 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 285 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 492 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,41, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 52,21 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il, sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı yaptıranların oranının yüzde 70'i geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aşılama programımızı başarıyla sürdürüyoruz. Bir yandan yoğun aşı yapan, diğer yandan kronik hastalarımızı başarıyla takip eden aile hekimlerimizi ve aile sağlığı çalışanlarımızı tebrik ederim. Aile hekimlerimizi pozitif performansla desteklemeye devam edeceğiz."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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