Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.02 itibarıyla 63 milyon 860 bin 40'a ulaştı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.02 itibarıyla 63 milyon 860 bin 40'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Temmuz saat 23.02 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 38 bin 463, ikinci doz aşı sayısı 21 milyon 162 bin 84 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 63 milyon 860 bin 40'a yükseldi.?

İstanbul'da 11 milyon 727 bin 870, Ankara'da 5 milyon 190 bin 863, İzmir'de ise 4 milyon 301 bin 596 doz aşı yapıldı.

46 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 198 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 561 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,89, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,06 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında saat 19.00 itibarıyla son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 150 bin 917 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

"Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir. " ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da Kovid-19 testi pozitif çıkan Ürdünlü turist ile temaslı olan eşi kentteki bir yurtta karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı