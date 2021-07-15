Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 61 milyon 270 bin 96'ya ulaştı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 61 milyon 270 bin 96'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 15 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı milyon 38 milyon 584 bin 133, ikinci doz aşı sayısı 19 milyon 219 bin 927 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 61 milyon 270 bin 96'ya yükseldi.?

İstanbul'da 11 milyon 189 bin 967, Ankara'da 5 milyon 15 bin 856, İzmir'de ise 4 milyon 119 bin 99 doz aşı yapıldı.

48 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre Türkiye'de, son 24 saatte 232 bin 257 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 103 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,12, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 30,78 olarak gerçekleşti.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

"Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabındaki paylaşımında, "Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım." ifadelerine yer verdi.

Bartın'da 40 kişi karantinaya alındı

Bartın'ın Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde, Zafer ve Çevre Köyleri Tarımsal Orman Kooperatifinin olağan kongresine katılan S.M'nin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, Bartın İl Sağlık Müdürlüğü, bu kişiyle temaslı 40 kişinin evlerinde karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp

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