Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, saat 22.59 itibarıyla 32 milyon 872 bin 846'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, saat 22.59 itibarıyla 32 milyon 872 bin 846'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 22.59 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 19 milyon 287 bin 77, ikinci doz aşı sayısı ise 13 milyon 585 bin 769 oldu.

Böylece uygulanan doz miktarı, 32 milyon 872 bin 846 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 321 bin 25, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 214 bin 233 toplam 5 milyon 535 bin 258, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 624 bin 750, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 140 bin 375 toplam 2 milyon 765 bin 125, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 301 bin 769, ikinci doz aşı sayısı 932 bin 272, toplam 2 milyon 233 bin 769 doz olarak kayıtlara geçti.

6 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 561 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 570 bin 784'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359, vefat sayısı ise 48 bin 593 oldu.

Bazı sektör ve hizmet çalışanlarının aşılanmasına yarın başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan BioNTech aşısının flakonunda 6 doz aşı bulunduğunu ve açıldıktan sonra 6 saat içinde kullanılması gerektiğini bildirdi.

Ayrıca Koca, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının yanı sıra kargo çalışanları ile kuryelerin yarından itibaren Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.

Koca, günlük doz sayısında 500 bininci doz aşının yapıldığını anımsatarak, günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşılacağını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, inaktif yerli Kovid-19 aşısının faz 3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a "Gönüllü Ol" butonunun eklendiğini açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin girişimleri ile Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran yeşil pasaportlu ihracatçılar, Kovid-19 mücadele kapsamında devam eden aşılama programında öncelikli gruba dahil edildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, haziran ayı sonu itibarıyla 82 birlik, 13 mesleki federasyon ve 3 bin 200 odasıyla Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşı için farkındalık kampanyası başlatacak.

Öte yandan Osmaniye'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 52 bin 946 lira, Tekirdağ'da ise tedbirler kapsamında uygulanan kısıtlamaya rağmen açık bulunan eğlence mekanındaki 16 kişiye 55 bin 360 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz