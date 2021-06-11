Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, saat 23.30 itibarıyla 32 milyon 277 bin 526'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, saat 23.30 itibarıyla 32 milyon 277 bin 526'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 18 milyon 781 bin 346, ikinci doz aşı sayısı ise 13 milyon 496 bin 180 oldu.

Böylece uygulanan doz miktarı, 32 milyon 277 bin 526 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 214 bin 177, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 198 bin 427 toplam 5 milyon 412 bin 604, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 577 bin 814, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 134 bin 20 toplam 2 milyon 711 bin 834, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 266 bin 368, ikinci doz aşı sayısı 927 bin 49, toplam 2 milyon 193 bin 417 doz olarak kayıtlara geçti.

6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 563 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1009 oldu, 6 bin 895 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 346 bin 656'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 313 bin 98, vefat sayısı ise 48 bin 524 oldu.

Bazı sektör ve hizmet çalışanlarının aşılanmasına yarın başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, aşı programına meslek gruplarının tanımlanmasına devam edildiğini bildirdi.

Koca, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının, berber ve kuaförlerin ve yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların yarından itibaren Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.

Öte yandan Kütahya'nın merkeze bağlı Sırören ve Karsak köyleri, pozitif vakalardaki artış nedeniyle 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi
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