Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saate 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saate 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 916 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 232 olarak kayda geçti, 10 bin 125 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e yükseldi.

Test sayısı 51 milyon 294 bin 8'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485, vefat sayısı 45 bin 186 oldu.

Kovid-19 aşı miktarı 26 milyon 743 bini aştı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, 23.15 itibarıyla 26 milyon 743 bin 161'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 317 bin 816, ikinci doz aşı 11 milyon 425 bin 345 oldu.

BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını bildirdi.

BioNTech aşısına ilişkin bilgi veren Koca, toplam 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmaların yapıldığını bildirdi.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını belirten Koca, "O rakamlar bu hafta Uğur hocanın ağzından duyulsun istiyorum." ifadesini kullandı.

Çorum'da tam kapanma döneminde vaka sayısı yüzde 75 azaldı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde aşılama çalışmalarıyla birlikte kentteki vaka sayılarının yüzde 75 oranında azaldığını bildirdi.

Çiftçi, tam kapanma döneminde 3 bin 719 iş yeri, 1027 market, 4 bin 162 özel araç, 1329 toplu ulaşım aracı, 135 konaklama tesisi ve 9 bin 571 kişinin denetlendiğini, tedbirlere aykırı davranan 104 kişiye idari para cezası uygulandığını belirtti.

Etkin denetimlerin yanı sıra vatandaşların uyumlu davranışları ile aşılama çalışmalarının olumlu sonuç verdiğini vurgulayan Çiftçi, "Bu sayede vaka sayımız yaklaşık yüzde 75 oranında düşmüştür." ifadesini kullandı.

Kars'ta iki köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kars'ta iki köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaş sağlığının korunması amacıyla Akyaka ve Arpaçay ilçelerine bağlı Boyuntaş ile Küçükçatma köyleri için karantina kararı alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

Türkiye'de 11 bin 937 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 11 bin 937 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri... BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacak
Son dakika haberleri... BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacak
Bilim Kurulu üyesinden canlı yayında kademeli normalleşme tepkisi: Herhangi bir görüş bildiremedik
Bilim Kurulu üyesinden canlı yayında kademeli normalleşme tepkisi: Herhangi bir görüş bildiremedik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Abdullah Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Cemal Hünal Özcan Deniz Tuba Büyüküstün
Spor Muslera Şenol Güneş Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 01:03:37. #1.11#

title