Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 197 bin 468 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 197 bin 468 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 197 bin 468 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 102 oldu.

Son 24 saatte 25 bin 694 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi.

Test sayısı 49 milyon 390 bin 141'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 31 bin 332, vefat sayısı 43 bin 29, ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu.

Kars'ta DSİ 24. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen güvenlik toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlardan bir fedakarlık daha beklediklerini belirterek, Kovid-19 kapsamında alınan kararlara bayram süresince uyulmasını istedi.

Anneler Günü kutlandı

Türkiye genelinde uygulanan tam kapanma döneminde Anneler Günü de kutlandı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs ile mücadelede görev alan bir grup hemşire, Anneler Günü'ne özel video klip hazırladı.

İçişleri Bakanlığının Anneler Günü dolayısıyla dün ve bugün 10.00-17.00 saatleri arasında iş yerlerini açmasına izin verdiği çiçekçiler, gelen siparişleri yetiştirmeye çalıştı. Telefon ya da internet üzerinden sipariş alan çiçekçiler, Kovid-19 tedbirlerine özen göstererek hazırladıkları çiçekleri annelere ulaştırdı.

Türkiye'nin farklı köşelerinden aşı hikayeleri kısa film yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin farklı köşelerinden aşı hikayelerini, 8 bölümden oluşan "Bu Topraklara Aşık" adlı dörder dakikalık kısa film serisinde topladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da son bir haftada yeni tip koronavirüs vakalarında, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarında önemli bir azalma kaydedildiğini bildirdi. Memişoğlu, "21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs Kıyaslaması" başlığıyla paylaştığı tabloda, vaka sayısında yüzde 34,80, yatan hasta sayısında yüzde 24,90, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21,00 oranında haftalık azalma olduğunu kaydetti.

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda 3 sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanma döneminde 60 bin haneye fatura desteği sağladı.

Antalya ve Denizli'de, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan muaf tutulan turistler, güneşli havanın tadını çıkardı.

Tedbirleri ihlal edenlere para cezası uygulandı

Gaziantep'te 270, Malatya'da 58 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği için para cezası uygulandı.

Kocaeli'nin Darıca ve Çayırova ilçelerinde tedbirleri ihlal ettiği ve kumar oynadığı belirlenen 24 kişiye para cezası verildi.

Tedbirler kapsamında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir köy karantinaya alınırken, Kars'ta bir köyde karantina uygulaması sonlandırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu