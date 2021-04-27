Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 703 oldu.

Son 24 saatte 45 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi.

Test sayısı 46 milyon 435 bin 343'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 710 bin 582, vefat sayısı 39 bin 57, ağır hasta sayısı 3 bin 549 oldu.

İçişleri Bakanı Soylu tam kapanma döneminde uygulanacak tedbirleri değerlendirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma döneminde uygulanacak tedbirleri değerlendirmek üzere 81 il valisiyle telekonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Soylu, toplantıda her şehre giriş çıkışın ciddi şekilde kontrol altında olacağını ve burada herhangi bir eksiklik istemediklerini belirtti.

HSK'den tam kapanmaya yönelik tavsiye kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Kovid-19 önlemleri kapsamında, 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmalar ile müzakere ve keşiflerin ertelenmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

Kısıtlama tedbirlerine uymayanlara ceza kesildi

Sivas, Yozgat, Denizli, Kütahya, Siirt'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynadığı tespit edilen 71 kişiye para cezası kesildi. Sivas'ta tedbirleri ihlal ederek, lokantada okey oynarken yakalanan 9 kişiye cezai işlem uygulandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki bir köyde ve Adıyaman'daki 55 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Eskişehir'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 3 günde sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmedikleri belirlenen 194 kişiye idari para cezası uygulandı.

Malatya'da tedbirleri ihlal eden 56 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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