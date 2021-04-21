Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 932 oldu.

Son 24 saatte 52 bin 213 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye yükseldi.

Test sayısı 44 milyon 728 bin 595'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 446 bin 591, vefat sayısı 36 bin 975, ağır hasta sayısı 3 bin 398 oldu.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yarın 19.00'da başlayacak

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayacak. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Daha önce genelge ile belirtilen "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" aynen geçerli olacak. Hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

Genelge ile TBMM, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde kutlamalara ilişkin esaslar da belirlendi.

Çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek, bunun dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlamalar yapılmayacak.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrim içi etkinliklere ağırlık verilecek.

Yurt genelindeki Kovid-19 ile ilgili gelişmeler

Erzurum, Malatya, Tekirdağ ve İstanbul'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 166 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Karabük'ün Safranbolu ve Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 apartman, Ardahan, Kütahya ve Çanakkale'de 3 köy, Çorum'da bir köy ile 2 mahallede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, bir üst klasman yardımcı hakeminin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü iki oyuncunun, Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı ise iki kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin