Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi hayatını kaybetti.

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Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 845 oldu.

Son 24 saatte 54 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 535 bin 40'a yükseldi.

Toplam test sayısı 42 milyon 828 bin 122'ye ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 86 bin 957, vefat sayısı 35 bin 31, ağır hasta sayısı 3 bin 80 oldu.

Yurt genelindeki uygulamalar

Karaman'da testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 48 kişi yurtta karantinaya alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Gümüşçay beldesi ile Ezine ilçesinde bir köyde, karantina uygulaması başlatıldı.

İlde artan koronavirüs vakaları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Çanakkale sahillerinin yaya trafiğine kapatılması kararlaştırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve eksik belgeleri bulunan 25, Yıldırım ilçesinde, kapalı olması gereken kahvehane ile kafeteryada bulunan 55 kişiye idari para cezası verildi.

Şişli'de bir kıraathanede tedbirleri ihlal eden ve kumar oynadığı belirlenen 13, Çekmeköy'de tedbirlere uymadığı belirlenen iş yerlerine yönelik denetimlerde ise 14 kişiye para cezası uygulandı.

Konya'da salgın tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara rağmen faaliyet gösteren 3 iş yerinde yapılan denetimlerde 53 kişiye idari para cezası verildi.

Amasya'da karantina kurallarına uymayan 3 kişi yurda yerleştirildi.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Kovid-19 vakalarındaki kısmi düşünün rehavete neden olmaması uyarısında bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kovid-19 salgını nedeniyle kentteki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazına bağlanan hasta sayısının arttığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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