Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Sağlık
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

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DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum
DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum

Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1424 oldu.

Son 24 saatte 20 bin 817 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 35 bin 43'e yükseldi.

Toplam test sayısı 38 milyon 821 bin 795'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 357 bin 988, vefat sayısı 31 bin 713, ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu.

Bakan Koca, DSÖ brifinginde konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Medya Brifingi'ne katıldı. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a eşlik eden Koca, "Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Koca, aşıya erişime ilişkin, "Dünya bu konuda büyük bir sorun yaşıyor. Aşıların fikri mülkiyet hakları olmadan bütün dünyada, her ülkede üretilebilirliğinin önünü açmanın çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu konuyla ilgili daha somut girişimlerin yapılması gerektiği kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Tedbirlere uymayanlara ceza yazıldı

Yurt genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında uygulamalar devam ediyor. Adana'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 330 kişiye 844 bin 765 lira ceza verildi.

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye para cezası uygulandı, izolasyon kurallarına uymayan 4 kişi yurda yerleştirildi.

Tunceli'de, Nevruz Bayramı'nda halay çekerek Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri tespit edilen 35 kişiye para cezası uygulandı.

Karantina uygulaması

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı 2 köyde ve Adıyaman'da 116 evde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir okulda Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitime 10 gün ara verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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