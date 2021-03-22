Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, hasta sayısı 981 oldu.

Son 24 saatte 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 556 bin 589'a ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 35 bin 338, vefat sayısı 30 bin 178, ağır hasta sayısı 1644 oldu.

Türk Eczacıları Birliğinden "Kovid-19 meslek hastalığı sayılsın" talebi

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Kovid-19'un tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde meslek hastalığı olması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Toplumun her kesiminin etkilendiği salgınla mücadelede herkesin farklı roller üstlendiği belirtildi.

Pozitif hastalarla direkt iletişimde bulunan ve doğrudan mağdur olan sağlıkçıların daha fazla korunmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, sağlık çalışanlarının, toplumun diğer kesimlerine göre 4-5 kat, hatta Türkiye'de olduğu gibi bazı ülkelerde 10 kattan daha fazla Kovid-19'a yakalanma riski taşıdığına işaret edildi.

Sağlık Bakanı Koca'dan çalışanlara "maske" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs bulaşma riskinin dışarıda olduğu gibi iş ortamında da sürdüğünü belirterek, çalışanları "maskelerini çıkarmamaya" çağırdı.

Koca, Twitter'daki paylaşımında, "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz. Aldığınız riskle 83 milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın." ifadelerini kullandı.

Kısıtlamalara uymayan 22 bin 810 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 15-22 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 22 bin 810 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını duyurdu.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme döneminde olunduğu hatırlatılarak, illerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrıldığı ve tedbirlerin bu seviye gruplarına göre belirlendiği bildirildi.

Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00, hafta sonlarında düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde 21.00-05.00, yüksek ve çok yüksek risk grubunda da cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri ile cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayarak pazartesi saat 05.00'te bitecek şekilde uygulandığı belirtildi.

Sinop'ta Kovid-19 vakası görülen okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi

Sinop'ta, bir okulda Kovid-19 vakası görülmesi üzerine eğitime 14 gün ara verildi.

Merkezde bir ortaokulda Kovid-19 vakasına rastlanılması üzerine okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verilmesine karar verildi.

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 215 kişiye para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu