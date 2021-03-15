Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 151 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 858 oldu.

Son 24 saatte 15 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 716 bin 969'a yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 277 bin 116'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 894 bin 893, vefat sayısı 29 bin 552, ağır hasta sayısı 1425 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

"Gelişmeleri takip etme kararı aldık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Erdoğan, "Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Bugün itibarıyla yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı. Aşılama sıralamasında dünyada 5'inci durumdayız. Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptıklarını belirten Erdoğan, "Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz." dedi.

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca aşılama yaygınlaştıkça salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Tüm verileri göz önüne alarak bugünkü toplantımızda şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık. Milletimizin, yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz.

Vatandaşlarımızdan, tedbirlere muhakkak uyarak hem kendi sağlıkları üzerindeki riski azaltmalarını hem de şehirlerini ve ülkemizi bu musibetten kurtarma mücadelemize destek vermelerini rica ediyorum. Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

Türkiye'nin salgına karşı verdiği başarılı mücadele kitaplaştırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "Asrın Küresel Salgını-Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi" kitabı hazırlandı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinin anlatıldığı kitapta başta sağlık olmak üzere, eğitim, ekonomi, ticaret, çalışma hayatı ve sosyal hayata ilişkin hükümetin attığı adımlara ayrıntılı şekilde yer verildi.

Kitaba takdim yazısı kaleme alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Aşı Enstitüsü ve Klinik Araştırmalar Merkezi'nde yerli aşı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Şu anda Türkiye'de 16 yerli aşı projesini desteklemiş bulunuyoruz ve bunlardan 6 tanesinin faz çalışmasına başlandı. Son aşamasına geldiğimiz aşı çalışmaları neticelendiğinde tıpkı ventilatör ve tıbbi ekipman desteğimizde olduğu gibi bu noktada da dünyaya uzanan yardım eli olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, şunları ifade etti:

"Günümüzde ise dünya sahip olduğu tüm gelişmiş teknolojiye, bilimsel ilerlemelere ve binlerce yıllık bilgi birikimine rağmen Kovid-19 adlı bir virüsle baş etmeye çalışıyor. Sağlık sistemleri çöküyor, ekonomiler dağılıyor, insanların psikolojisi ve neredeyse tüm alışkanlıklar yeniden şekilleniyor, devletler ile vatandaşları arasında güven bunalımı yaşanıyor, insanlar kendilerini çaresiz hissediyor. İşte, dünyanın bu çaresiz ve tükenmişlik halinin aksine Türkiye olarak devlet-millet dayanışmasının en güçlü örneğini ortaya koyuyoruz. Çocuk, yaşlı, kadın ve erkek, herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekte en ufak tereddüt duymuyor. Devlet olarak hiç olmadığımız kadar hızlı ve güçlü bir şekilde dünyaya örnek birçok tedbiri ve desteği uygulamaya koyuyoruz."

Kitabın ön sözünü kaleme alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Türkiye, dünyayı derinden sarsan bu salgınla mücadele ederken millet-devlet birliği ve dayanışmasıyla hareket eden başarılı ülkeler kategorisindeki yerini almıştır. Türkiye, bu mücadeleyi sadece kendisi için göstermemiş, diğer ülkelerin de yardımına koşmuştur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vicdani, insani, eşitlikçi, adil ve hakikatin değerli olduğu bir dünya için yürüttüğümüz mücadelemiz bu küresel salgında da kendisini göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

25 bin 372 kişiye idari işlem

İçişleri Bakanlığı, 8-15 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 25 bin 372 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını bildirdi.

Yurt genelinde Kovid-19 tedbirleri

Risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin İpsala ilçesinde bulaşmanın önlenmesi amacıyla ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 272, Adana'da da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 176 kişiye, Rize'de 330 kişiye, Denizli'de 211 kişiye, Muğla'da 816 kişi ve 29 işletmeye, Edirne'nin Keşan ilçesinde 153 kişiye para cezası uygulandı.

Sakarya, Düzce ve Bolu'da ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 419 kişiye para cezası kesildi.

Ordu'nun Kabataş ilçesinde bir okul ile Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde üç okulda Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitim öğretime ara verildi.

Adıyaman'da salgın tedbirleri kapsamında son üç günde 134 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde, Ordu'da iki mahallede, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir sitede karantina uygulaması başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı