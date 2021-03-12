Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 386 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 46 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 146 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 46 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 821 oldu.

Son 24 saatte 9 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 694 bin 624'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 835 bin 989, vefat sayısı 29 bin 290, ağır hasta sayısı 1310 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından geçen 1 yılda sağlık ve ekonomi alanları ile dünya genelinde yapılan çalışmaları paylaştı.

Paylaşımında, 18 ayrı aşı çalışmasının Türkiye'yi bu alanda dünyadaki sayılı ülkelerden biri haline getirdiğini belirten Erdoğan, "Çok kısa sürede 10 milyonun üzerinde aşı uygulaması gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Erdoğan, İstanbul Başakşehir, Konya ve Tekirdağ şehir hastanelerinin açıldığını anımsatarak, salgın sürecinde 25 yeni hastane binası ile 11 ek hastane binasının hizmete alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı diğer bilgilerden bazıları şöyle:

"Salgın döneminde 760 bin 71 esnaf ve sanatkara Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında 18,8 milyar lira tutarında kredi kullandırıldı. 828 bin esnafın 5,6 milyar liralık hazine faiz destekli kredileri ertelendi. Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonu çerçevesinde, 142 ülkeden 100 binden fazla Türk vatandaşının yurda getirilmesi sağlandı. 363 hasta Türk vatandaşı ambulans uçakla ülkeye getirildi. Kovid-19 nedeniyle vefat eden ve nakli talep edilen 2 bin 680 Türk vatandaşının cenazesi Türkiye'ye getirilerek defnedildi. Tahliye uçuşlarıyla 67 ülkeden 5 bin 500'den fazla yabancı ülkelerine kavuşturuldu."

Koca, Türkiye'nin Kovid-19'la 1 yıllık mücadele sürecini değerlendirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Yerleşkesi'nde, 11 Mart 2020'de Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespitinden sonraki 1 yıllık sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

Koca, "Kovid-19, son 100 yıl içinde tüm dünyanın aynı anda savaştığı, vaka ve kayıp sayıları bu denli yüksek ilk salgın. Geride kalan zamanda baktığımızda, salgını ortak düşmanın virüs olduğu küresel bir savaşa benzetmek mümkündür." diye konuştu.

Aşı konusuna değinen Koca, dünyada kullanımda olan 7 ayrı Kovid-19 aşısı olduğunu belirtti.

Koca, büyük bir yarış bulunan aşı tedarikinde Türkiye'nin en hızlı davranan ülkelerden biri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çin'deki üreticiyle 50 milyon dozluk aşı anlaşmasını kasım ayında yaptık. Siparişin ilk kısmını aralık sonunda teslim aldık. Toplam 130 milyon doz aşı için iki ayrı aşı üreticisiyle anlaştık. Ayrıca başından beri bunun dışında 3 ayrı aşı üreticisiyle de görüşüyoruz. Bugün itibarıyla uygulanan aşı 10 milyon dozdan fazladır. Yerli aşılarımızla ilgili aşıları da sizlere düzenli olarak bildirdim. Çok yakında 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak. Yakın bir gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız."

Bakan Koca, salgının, tam 1 yıl süren saygıya layık sabrı daha uzun bir süre zorlamayacağının bilinmesini istediğini söyledi.

"Bu özveri ve özlem dolu günleriniz, hastalığa yakalanma, yakınlarınızı kaybetme endişeniz yerini hayatınızı yeniden düzenlemenin mutluluğuna bırakacak." diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Size, maskeleri tanımadığımız, yakın durmanın yakınlık ifadesi olduğu günlerimize geri dönmeyi tam olarak vadedemem ama oraya doğru yürüdüğümüzü görüyoruz. Bilimin hedefi de insanlığın beklentisi de bu.

Planladığımız şekilde nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak salgın üzerimizde ağır bir baskı olmaktan çıkacak. Vaka sayıları, kayıplar şimdikiyle kıyas edilemeyecek kadar azalacak, virüsün yayılım hızı düşecek. Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta, başarı gösterilen ilk cephelerden biri, bu cephe, bu ülke olacak."

"Aşı programı muntazam bir şekilde yürüyor"

Şu an azalmış olan kısıtlamaların kaçınılmaz olduğunu belirten Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kentlerden köylere insanımız bu kısıtları mecburiyetten öte bir mesuliyet olarak gördü. Yaşlılarımıza, gençlerimize, her birinize tüm kalbimle teşekkür ediyorum. İlk vakadan tam bir yıl sonra bugün 2021'in 11 Mart'ında size yeni bir çağrıda bulunmak istiyorum, karamsarlığı, belirsizlik ve bıkkınlık duygularını üstümüzden tümüyle atalım. Bütün ruhumuzla, geleceğe ilişkin planlarımızla hayata, yarınlarımıza bağlanalım. Bunu yapmak için güçlü bir nedenimiz var, 13 Ocak'ta başlayan aşı programı muntazam bir şekilde yürüyor. Aşı programı tamamlandığında daha önce de belirttiğim gibi vaka sayısı örneğin 5'se 1'e inmiş, buna yaklaşmış olacak, ağır hasta sözünü çok az duyacağız. Bu tablonun sosyal hayatı nasıl değiştireceğini, 83 milyona nasıl yansıyacağını söylemeye bile gerek yok."

Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesi "turkiyestopscovid.com" sitesi ile anlatılıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü tarih olan 11 Mart 2020'den bu yana salgınla ilgili yürütülen etkin mücadeleyi anlatan "turkiyestopscovid.com" internet sitesini açtı.

"İnsanlık İçin" sloganıyla Türkçe ve İngilizce hazırlanan "turkiyestopscovid.com" internet sitesi, Türkiye'nin bu süreçte hem kendi vatandaşları hem de tüm dünya için yaptığı çalışmaları içeriyor.

TEB, eczacıların Kovid-19 salgını sürecindeki deneyimlerini içeren çalışmanın sonuçlarını paylaştı

Türk Eczacıları Birliği (TEB), eczacıların Kovid-19 sürecindeki deneyimlerini aktarmak için gerçekleştirdiği çalışma sonuçlarının yer aldığı, "Covid-19 Salgınının Toplum Eczaneleri Üzerindeki Etkisi" adlı kitap hazırladı.

Çalışmaya göre, eczacıların yüzde 85,4'ü kendilerini salgından korumak için bir veya birden fazla önlem aldı, hijyen koşullarını iyileştirdi. Yüzde 70,5'i eczaneye sınırlı sayıda kişi aldı ve yüzde 46,2'si günlük/haftalık dezenfeksiyon yaptırdı.

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Derenti köyü ile Sinop'un Ayancık ilçesindeki Hatip köyünde, Adıyaman'da 32 evde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Karabük'ün Ovacık, Eflani ve Yenice ilçelerinde, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan sıkı önlemler ve vatandaşların tedbirlere uymasıyla vaka kalmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul