Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi. Test sayısı 26 milyon 555 bin 992'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 346 bin 285, vefat sayısı 23 bin 152, ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin paylaşımında, "Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1000'in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yerli aşılarımızı gerekli onayların ardından tüm insanlığın hizmetine sunacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Salgının son haftalarda dünya genelinde yeniden ivme kazandığına dikkati çeken Erdoğan, aşı çalışmalarında elde edilen başarıların umudu artırdığını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin farklı kaynaklardan temin ettiği aşıları, vatandaşlarına gönüllülük esasına dayalı olarak uygulamaya başlayacağını belirterek, "İnsan deneyi aşamasında olan yerli aşılarımızı gerekli onayların ardından inşallah milletimizle birlikte tüm insanlığın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Kovid-19 aşı uygulaması kayıtları "aşıla" üzerinden yapılacak

Sağlık Bakanlığı, aşı takibini kolaylaştırmak için "aşıla" adlı mobil uygulama geliştirdi.

Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Kovid-19 aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodun okutularak kaydın tamamlanmasının ardından aşı yapılacak.

Uygulamayla ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

"Aşıla" mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek.

Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.

Sağlık Bakanlığının geliştirdiği uygulamayla hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.

CoronaVac aşılarına "acil kullanım onayı"nda sona gelindi

Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşıları için 14 günlük analiz süresi yarın sona eriyor. Testlerden olumlu sonuç alınması durumunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından aşılara "acil kullanım onayı" verilecek.

Ege Üniversitesinde geliştirilen aşı hayvan deneylerinde başarılı oldu

Ege Üniversitesinin (EÜ), Kovid-19'a karşı koruma sağlamak üzere TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği DNA aşısının, hayvan deneylerinde başarılı olduğu ve önümüzdeki günlerde klinik deneylere başlanacağı bildirildi.

Kars ve Malatya'da bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

Kars Valiliği, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kars'ın Digor ilçesine bağlı Kocaköy ile Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü ve Karakuş köylerinin karantinaya alındığını duyurdu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin Çavuşlu Mahallesinde de pozitif vakaların artması nedeniyle 14 gün karantina uygulanması ve vatandaşların temel ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanması kararlaştırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan denetimlerde Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek bir dernekte oyun oynayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı