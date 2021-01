Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 289 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 168 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 7 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 190 bin 47'ye yükseldi. Test sayısı 26 milyon 33 bin 695'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 317 bin 118, vefat sayısı 22 bin 631, ağır hasta sayısı 2 bin 903 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3 binin altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vaka sayısının azaldığı ilçeleri açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, her geçen gün Kovid-19 vaka sayısının azaldığını, geçen haftaya oranla en çok düşüşün Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim. Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, en az düşüşün yaşandığı ilçeleri ise Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu olarak sıraladı.

Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletmedeki 43 kişiye para cezası kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Beyoğlu'nda yapılan denetimler kapsamında, 8 Ocak'ta Asmalı Mescit Mahallesi'nde dış tabelası olmayan bir işletmenin açık olduğunun görülmesi üzerine çalışma başlatıldı.

İncelemede, genel ışıkların kapalı olduğu, ortamın loş ışıkla aydınlatıldığı, müzik yayını yapıldığı, masalarda sigara ve alkol olduğu tespit edildi.

1593 Sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği içerde bulunan 43 kişiye 3 bin 469'ar lira toplam 149 bin 167 lira idari para cezası uygulandı.

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin genelgesi doğrultusunda, ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla başkent de sessizliğe büründü.

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri, meydan, cadde ve sokaklarda oluşturdukları denetim noktalarında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların evraklarını kontrol etti.

Kısıtlama kapsamında 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösteren market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçilerde de yoğunluk görülmedi. İnsanların alışverişlerini sosyal mesafeye dikkat ederek maske takarak yaptığı görüldü.

Bazı kişiler, evcil hayvanlarını gezdirdi ve sokak hayvanlarını besledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri Ulus'ta temizlik çalışması yürüttü, Atatürk Heykeli'ni temizledi.

Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 228 kişiye para cezası verildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1205 iş yeri denetlendi, 17 bin 714 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde maske takmayan 126, yasak olan yerlerde sigara içen 38, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 53, karantina ihlali yapan 3, sosyal mesafe kuralına uymayan 7 kişi ile 1 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 169 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, salgının yayılmasının önlenmesi için alınan trafik tedbirleri kapsamında 1670 araç denetlendi.

ATO'dan üyelerine "ücretsiz e-Belge desteği"

Ankara Ticaret Odası (ATO), Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren üyelerini desteklemek amacıyla internet üzerinden sunduğu Oda belgelerini yıl sonuna kadar ücretsiz verecek.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Odanın 2020 Aralık'taki Meclis Toplantısı'nda e-Belgelerin ücretsiz verilmesine ilişkin karar, oy birliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda, "www.atonet.org.tr" internet adresi üzerinden verilen Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi), İhale Durum Belgesi ve bu belgelerin İngilizceleri, üyelere 2021 sonuna kadar ücretsiz verilecek.

Geçen yıl internet ortamında söz konusu belgelerden 266 bin adet düzenlenmişti. Söz konusu destek kapsamında, yaklaşık 1,5 milyon lira tutarındaki e-Belge'nin ATO üyelerine ücretsiz sunulması bekleniyor.

Haciz işlemleri de ertelendi

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kovid-19 salgınının etkilerini yakından takip ettiklerini belirterek bu sürecin üstesinden birlik ve beraberlik içinde geleceklerini vurguladı. Son yıllarda, Odanın üyelere sunduğu hizmetlerin büyük bölümünü elektronik ortama taşıdıklarını hatırlatan Baran, şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle içinden geçtiğimiz bu zor süreçte ATO olarak her an her yerde üyelerimizin yanındayız. Üyelerimizin ihtiyaç duydukları belgelere 7/24 ve ücretsiz ulaşabilmesini istedik. Üyelerimizin memnuniyetini artırmak amacıyla yürüttüğümüz girişim ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Baran, bu süreçte ATO'ya borcu bulunanlara kanunen başlatmak zorunda kaldıkları haciz işlemlerini de yıl sonuna kadar gerçekleştirmeyeceklerini bildirdi.

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası uygulandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetimlere devam edildi.

Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 262, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 150 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 34 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 34 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe