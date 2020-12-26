Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 2 oldu, 253 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 605 bin 813'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 133 bin 373, vefat sayısı 19 bin 624, ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 3002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele."

İstanbul, sokak kısıtlamasında sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün 21.00'de başlayan ve 27 Aralık Pazartesi günü Saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da saat 17.00'den sonra kentin sokakları sessizliğe büründü.

Kent genelinde sokaklar, caddeler, meydanlar ve sahiller sakin olurken, sadece genelge doğrultusunda dışarıya çıkmalarına izin verilenler ve şehri ziyarete gelen turistlerin hareketliliği görüldü.

Meydanlar ve işlek caddelerde birçok iş yerinin kapalı olduğu görülürken, alışveriş yapmak için market ve fırına gidenlerin yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre, saat 17.50 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak ölçüldü.

THY İngiltere'den tahliye seferi yaptı

Mutasyona uğrayan koronavirüs türü dolayısıyla aralarında İngiltere'nin de bulunduğu bazı ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar, geçen pazar alınan kararla geçici olarak durduruldu. Uygulama kapsamda, öğle saatlerinde Türkiye'den İngiltere'ye gitmek isteyen ve belirlenen şartları taşıyan yolcular için THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'ndan tahliye seferi yapıldı.

İngiltere'deki yolcuları alarak, İstanbul'a hareket eden dönüş uçağındaki yolcuların bilgileri koronavirüs tedbirleri kapsamında alındı. Yolcular, uçağın saat 00.30'da inişi ile İstanbul Havalimanı'ndaki Kovid-19 PCR testi alanına götürüldü.

Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Ankara, Hatay ve Adana'nın vali, il sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrini değerlendirdiklerini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz." ifadesini kullanarak, Bursa'da yatak doluluk oranının yüzde 52'ye, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 70'e, Ankara'da yatak doluluk oranının yüzde 52'ye, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 65'e düştüğünü kaydetti.

Hatay'da yatak doluluk oranının yüzde 54'e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranının halen yüzde 86 seviyesinde bulunduğunu aktaran Koca, Adana'da da yatak doluluk oranının yüzde 62'ye gerilemesine rağmen yoğun bakım doluluğunun yüzde 78 olduğunu açıkladı.

BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Şahin aşı anlaşmasını anlattı:

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye ile yapılan aşı anlaşmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.

Uğur Şahin, Türkiye ile yapılan aşı anlaşmasına ilişkin, "Bu anlaşma çok mutlu ediyor bizi. Türkiye doğduğumuz ülke, anavatanımız. Kalbimizin olduğu yer. Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk." dedi.

Şahin, sözleşmenin detaylarına iliştin, ilk etapta bu yıl sonuna kadar 550 bin dozun Türkiye'ye gönderileceğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Yıl sonu bu dozlar Türkiye'ye gidecek. İlk olarak lojistik konusuna hazırlanmamız lazım. Aşının nasıl yan etkisi olacak, mesela alerji, bu olduğunda nasıl davranılacak, bunların tümünün bilgilendirilmesi gerekiyor. Sağlık personelinin buna hazır olmasını, aşının güvenli bir şekilde verilmesini istiyoruz. Belki birkaç gün gecikme olabilir. 30 milyon aşıyı 2021 sonuna kadar göndermeyi düşünüyoruz. Mart sonuna kadar 4,5 milyon aşı dozu planladık aşılar dünyanın her yerine lazım. Adil bir şekilde dozları yetiştirmek istiyoruz. 2021 sonuna kadar Allah'ın izniyle başarabilirsek, 30 milyonu Türkiye'ye yetiştirebiliriz."

30 milyonun dışında ellerinde imkan olması ve Sağlık Bakanlığı'nın talep etmesi halinde daha fazla doz göndermek istediklerini anlatan Şahin, "Gelecek yıl için Pfizer şirketiyle beraber 1 milyardan fazla doz üretmek istiyoruz. 80'den fazla ülkeye bu dozları dağıtmamız gerekiyor. Elimizde olduktan sonra Türkiye istediğinde vermek isteriz." diye konuştu.

"Türkiye'ye yatırım yapmak istiyoruz"

Şahin, Türkiye'ye yatırım yapmak istediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz, Türkiye'ye ilk defa ürünlerimizi getiriyoruz. Türkiye'de hem araştırma yapmak istiyoruz. TÜBİTAK ile görüşmelerimiz var. Birkaç üniversitede profesörlerle çalışmaya başladık. Türkiye'de de BioNTech şirketinin bir yerini açmak istiyoruz. Mühim olan bu enfeksiyon aşılarından başka kanser çalışmalarını da Türkiye'de yapmak istiyoruz. Allah izin verirse gelecek yaz Türkiye'de de kanser bölümünde klinik çalışmalarına başlarız. Planlarımız var. Bunları inşallah başarabiliriz. Şimdi 2021 yılında normal bir duruma geldikten sonra hakikaten Türkiye'de değişik yerlerde BioNTech şirketinin ofislerini açmak ve AR-GE yapmak istiyoruz. Türk üniversiteleri ve şirketleriyle beraber çalışmak istiyoruz. İlk senede belki bir iki üç proje olabilir ve başarılı olursak projeleri fazlalaştırabiliriz."

Sağlık Bakanı Koca'dan "koronavirüs mutasyonu" açıklaması:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "virüs mutasyonu" ile ilgili, "Virüste mutasyon ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir." değerlendirmesini yaptı.

Koca, şunları kaydetti:

"Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır. Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İngiltere'den ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda tam gen sekanslama yöntemi ile incelenmiştir. Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır."

Bakan Koca, ayrıca düzenli incelemelerin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven