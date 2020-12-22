Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 309 olarak kayda geçti, 251 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 827 bin 953'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 62 bin 960, vefat sayısı 18 bin 602, ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 3 bin 309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek." ifadesini kullandı.

Kovid-19'da ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e yükseldi

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ev içi bulaşmalara karşı tedbir" çağrısı yaptı.

Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarının düştüğünü, buna rağmen virüsün bulaşma yollarının değişmeye başladığını aktaran Koca, "Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca'dan İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelen yolcularla ilgili açıklama

Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşların askıya alındığını ve o an itibarıyla havada olan yolcular için de alınan tedbirleri duyurduklarını hatırlattı.

Bu ülkelerden Türkiye'ye giriş yapan 335 yolcunun sağlık kontrolünden geçirildiğini ve PCR testi yapıldığını kaydeden Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Yolculara 1'inci ve 7'nci günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır. 14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır."

Koca ayrıca, RNA virüslerindeki mutasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.

RNA virüslerinde mutasyonun beklenen bir durum olduğunu ve salgının başından beri Türkiye'de görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunun düzenli olarak tarandığını belirten Bakan Koca, "Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." ifadesini kullandı.

DSÖ, Türkiye'deki huzurevlerinde alınan Kovid-19 önlemlerini örnek gösterdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Türkiye'de huzurevlerinde, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerindeki Kovid-19 salgını kapsamında yapılan çalışmaları web sayfasında değerlendirdiği bildirildi.

Buna göre, DSÖ, Türkiye'deki huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerindeki yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin, "Türkiye, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarına gerekli tedbirleri aldırarak yaşlılarını Kovid-19'dan korudu." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Akar: "Operasyon bölgelerimizde, pilotlarımızda ve gemilerimizde Kovid vakası yok"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nden katıldığı canlı yayında, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı andan itibaren çok yoğun tedbirler aldıklarını söyledi.

Akar, "Operasyon bölgelerimizde, pilotlarımızda ve gemilerimizde herhangi bir şekilde Kovid vakası yok. Geldiğimiz noktada dünya orduları içinde ilk 2 ülkeden biri olduğumuzu söyleyebilirim." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan çocuklara maske ve mesafeli fiziksel aktivite çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çocukların sokağa çıkmalarına izin verilen saatlerde öğretmenlerin canlı ders yapmamaya çabaladıklarını belirterek, "Biz de maske ve mesafeyle yürüyüş yapmalarına, hava almalarına imkan verelim. Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız." ifadesini kullandı.

Salgın döneminde en fazla maruz kalınan siber suç, zararlı yazılım bulaşması oldu

İçişleri Bakanlığı, 649 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını "Covid-19 Pandemisi Döneminde Siber Suç Riskleri ve Güvenliğe Etkileri" ismiyle raporlaştırdı.

Rapora göre, salgın döneminde katılımcılardan yüzde 0,8'i bilgisayar korsanlığı, yüzde 1,8'i siber taciz ve zorbalık, yüzde 2,3'ü siber ekonomik suçlar ve yüzde 5,1'i zararlı yazılım bulaşması mağduriyeti yaşadığını bildirdi.

Raporda, salgın döneminde en fazla maruz kalınan siber suç türü olan zararlı yazılım bulaşmasının en önemli nedeni olarak vatandaşların bireysel siber güvenlik tedbirlerini uygulamadaki zafiyetleri gösterildi. Araştırmaya katılanlardan yüzde 7,1'inin salgın döneminde en az bir siber suçun mağduru olduğu tespit edildi.

Kovid-19 hasta ve vaka sayısındaki düşüş kısıtlamaların amacına ulaştığını gösterdi

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede 17 Kasım'da hayata geçirilen sıkı tedbirler sonrasında hasta ve vaka sayısında hızlı düşüş başladı. Yılbaşını da içeren sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşların çekirdek aileleriyle geçirmesi, misafirlikten ve seyahatten kaçınması durumunda hastalık seyrine ilişkin çok daha olumlu sonuçlar elde edilmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "İnsanlar bir araya gelmezse vaka ve hasta sayısı azalır. Şu an gelinen süreçte alınan tedbirler ve önlemlerle hasta ve vaka sayısındaki hızlı düşüş kısıtlamaların amacına ulaştığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 aşısı öncesi antikor testi yapılması gerekli değil

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında, hastalığı belirtisiz geçiren ve antikor gelişmiş olsa bile bunu bilmeyen kişilerin aşı yaptırmasında sakınca bulunmadığını, herkese aşı öncesi antikor testi yapılmasının da gerekmediğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü