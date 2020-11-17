Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 692 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 692 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 156 bin 692 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 103 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 688 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 359 bin 63'e yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 464 bin 678'ya ulaştı. Hasta sayısı 421 bin 413, vefat sayısı 11 bin 704, ağır hasta sayısı 3 bin 657, aktif hasta sayısı 50 bin 646 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirler açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Şimdiye kadar 1 milyon 350 bin kişinin hayatına mal olan Kovid-19 salgınının tüm dünyada yayılmaya devam ettiğini belirten Erdoğan, insanlık tarihinin yakın zamanda yaşadığı bu en büyük salgının önüne geçecek kesin bir çarenin henüz bulunamadığını hatırlattı.

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Buna göre, hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek. Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek. Şehirlerimizin, ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek. İl hıfzıssıhha kurulları bu sınırlamayı genişletebilecek. Kamu ve özel sektör iş yerlerindeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesi uygulamasına hassasiyet gösterilecek."

Erdoğan'ın, ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceğini açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bakan Selçuk'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 salgını sebebiyle belediyenin işlettiği müzeler ve spor tesislerini kapatma kararı aldığını, İSMEK'in açılışının ertelendiğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araçları sefer saatlerinde, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için belirlenen 07.00-16.00 mesaisine uygun düzenleme yaptı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine girişlerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) koduyla yapılmasına karar verildi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir köyde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Karabük'te yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurumlarının mesai saatlerinde değişiklik yapıldı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki bir köyde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Galatasaray Kulübü, üç futbolcunun Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında oynanması gereken iki maç takımlardaki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul