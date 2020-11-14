Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

14.11.2020 23:31 | Son Güncelleme: 14.11.2020 23:34
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 116 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 92 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 116 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 92 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 150 bin 141 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 116 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 351 bin 102'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 13 bin 974'e ulaştı. Hasta sayısı 411 bin 55, vefat sayısı 11 bin 418, ağır hasta sayısı 3 bin 423, aktif hasta sayısı 48 bin 535 oldu.

Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.?

"Ağır hasta sayımız artıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 3 bin 116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin."

Sağlık Bakanı Koca, maskeyi burun altında kullananları uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskesini burnu açıkta bırakacak şekilde kullananlara uyarıda bulundu.

Koca, Twitter paylaşımında, "Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın." ifadesini kullandı.

Turizm kenti Antalya'da Kovid-19 denetimi

Antalya'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 bin 500 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararları doğrultusunda kent merkezi ve ilçelerinde çalışma yapıldı.

Sigara içme yasağı kapsamında park, bahçe, meydan, durak, cadde ve sokaklardaki açık alanları kontrol eden ekipler, saat 22.00'de kapatılması gereken iş yelerinin de denetimini yaptı. Sosyal mesafe kurallarına uymayan, maske takmayan vatandaşlar uyarıldı, kurallara uymayanlara ceza kesildi.

Ardahan'da 3 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 mahalle karantinaya alındı.

???????Aşıkşenlik, Suhara ve Yakınsu mahallelerinde, Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu mahallelerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 647 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 647 kişiye ceza kesildi.

Kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında karantina hükümlerine aykırı davranan 20 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 443 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

İlgili Haberler

Son dakika: Türkiye'nin Covid-19 aşısı müjdesi
Son dakika: Türkiye'nin Covid-19 aşısı müjdesi
'Türkiye'de diyabet görülme yaşı 5 yıl geriledi'
"Türkiye'de diyabet görülme yaşı 5 yıl geriledi"
Türkiye'de ilk defa organ bağışında bulunanlar için online mevlit okutuldu
Türkiye'de ilk defa organ bağışında bulunanlar için online mevlit okutuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar İlham Aliyev Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Fatih Artman Ferzan Özpetek İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Daha Fazla Medya Çocuk Bursa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 23:37:43. #1.15#
title