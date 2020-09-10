Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Türkiye'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 58 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 58 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 107 bin 702 test yapıldı, 1512 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 58 hasta vefat etti, 1219 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 255 bin 407'ye çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 212 bin 924, vaka sayısı 286 bin 455, vefat sayısı 6 bin 895 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 1209, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü mücadele birlikte tedbirle mümkün." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden "koronavirüs" farkındalığı etkinliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına dikkati çekmek için "Koronavirüse Karşı Dikkat! Maske-Mesafe-Temizlik" yazılı tişört ve maske dağıttı.

Farkındalık oluşturmak için başlatılan etkinlik, AŞTİ, Dikimevi ANKARAY İstasyonu, Batıkent Metro İstasyonu ile Hacı Bayram-ı Veli Camisi önü ve Güvenpark'ta gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan, "Gelin tişörtlerimizi gönüllü olarak üstünüzde taşıyın, hep birlikte salgınla mücadelemizi güçlendirelim." çağrısında bulundu.

Ankara'da Kovid-19 denetimleri

Ankara Valiliği, Altındağ ilçesinde kafe, lokanta, taksi, dolmuş, otobüs, market, berber-kuaför gibi mekanlarda yeni tip koronavirüs ile mücadele denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığınca, vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri denetleniyor.

Bu kapsamda Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla koordinasyonunda polis, zabıta ve ilgili diğer kurumların katılımıyla oluşturulan denetim ekiplerince ilçe genelinde incelemelerde bulunuldu.

İstanbul'da Kovid-19 denetimleri

İstanbul'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında semt pazarları, lokantalar, kafe ve dükkanlarda denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın koordinasyonunda "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yapılan denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine, maske, mesafe ve temizlik konusuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Necip Çakmak, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında havalimanında yapılan denetime katıldı.

Çakmak, maske takmayan yolcuları ikaz ederek, terminal içindeki bazı işletmeleri ve görevlileri uyardı. Terminal içerisinde yer alan sigara içme alanındaki yoğunluğa dikkati çeken Çakmak, bu alanda sosyal mesafenin sağlanması için sayı sınırlandırması yapılmasını istedi.

Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlar denetlendi

Bodrum'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlarda kontrollere devam edildi.

İlçe merkezindeki eğlence yerleri ve restoranlarda denetim, Bodrum Sağlık Müdürlüğü, polis, zabıta, Turizm Danışma Bürosu ve bazı sivil toplum kuruluşu yetkililerinin katılımıyla oluşturulan ekip tarafından gerçekleştirildi.

Maske ve dezenfektan kullanımı, masalar arası mesafe, ateş ölçümü, genel hijyen, koronavirüs bilgilendirme afişi ve açıkta ürün satılıp satılmadığını konusunda kontroller yapan ekip, işlemelere bu konudaki uyarılarını tekrarladı. Yapılan denetimlerde çoğunlukla kurallara uyulduğu görüldü.

Sakarya'da maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak

Sakarya'da yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 65 kişi, para cezası ödemenin yanı sıra 3 gün karantinada kalacak ve en az 10 kitap okuyacak.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yapılan denetimlerde maske takmayan 65 kişiye 900 lira para cezası kesildiğini belirtti.

Vali Kaldırım, bu kişilere ayrıca 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ile en az 10 kitap okuma uygulaması getirildiğini belirtti.

Kaynak: AA