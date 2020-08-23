Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
23.08.2020 23:07 | Son Güncelleme: 23.08.2020 23:10

Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 80 bin 302 test yapıldı, 1217 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 795 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 165'e çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 327 bin 466, vaka sayısı 258 bin 249, vefat sayısı 6 bin 121 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 783, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

"Sonunda yenilen virüs olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 80 binden fazla yeni test yapıldı. 1217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz, tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak."

Koronavirüsle mücadelede kış uyarısı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Çağ, AA muhabirine, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin bugüne kadar bahar ve yaz aylarında yapıldığını, salgınla kışın ilk kez mücadele edileceğini belirtti.

Havaların soğumasıyla vatandaşların kapalı alanlarda daha fazla zaman geçireceğine vurgu yapan Çağ, açık alanlara kıyasla kapalı alanlarda virüsün bulaşma riskinin daha fazla olduğunu hatırlattı.

Kışın kapalı alanlarda artan temasın vaka artışlarını da etkileyeceğine değinen Çağ, kış aylarında sıkça görülen gribin Kovid-19 semptomlarıyla benzerlik gösterdiğini söyledi.

Edirne'deki sınır kapılarında Kovid-19'a karşı sıkı tedbirler uygulanıyor

Edirne Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sınır kapılarında sıkı tedbirler uyguluyor. Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirler kapsamında Avrupa'ya açılan sınır kapılarında yolcu giriş ve çıkışlarına izin verildiği günden itibaren Edirne Sağlık Müdürlüğü ekipleri, gerekli sağlık uygulamalarını yerine getiriyor.

Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES koduyla giriş dönemi

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, özellikle il dışından en çok ziyaretçinin geldiği Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı'na girişler Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasıyla yapılmaya başlandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, pozitif vaka tanımlı veya temaslısı olan ve evlerinden çıkmaması gerektiği halde Abant, Gölcük, Yedigöller mesire alanlarına il içinden ve il dışından bazı vatandaşların geldiğinin tespit edilmesi üzerine bu alanlara ilk etapta tatil günlerinde HES koduyla girilmesi kararı hayata geçirildi.

Abant, Gölcük ve Yedgöller'de jandarma ekipleri ve yetkililer tarafından ziyaretçilerin cep telefonlarından HES kodu kontrol ediliyor.

Kaynak: AA

Manşet

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