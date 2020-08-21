Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1203 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 255 bin 723, can kaybı 6 bin 80 oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
21.08.2020 23:21 | Son Güncelleme: 21.08.2020 23:24

Türkiye'de son 24 saatte 1203 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 255 bin 723, can kaybı 6 bin 80 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 92 bin 227 test yapıldı, 1203 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 772 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 235 bin 569'a çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 154 bin 157, vaka sayısı 255 bin 723, vefat sayısı 6 bin 80 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 749, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

"Yenilen koronavirüs olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen koronavirüs olacak."

Bakan Koca vaka sayısının nasıl arttığını anlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri olan bir kişinin, kurallara uyulmaması sonucu 32 vaka sayısı ve karantinaya yol açmasının hikayesini paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından Kovid-19 belirtileri olan bir kişinin, kurallara uyulmaması sonucu vaka sayısının nasıl artığına ilişkin bilgi notunu yayımladı.

Koca, "Belirtileri olan bir kişinin, kurallara uyulmaması sonucu, 32 vaka sayısına ve karantinaya yol açmasının hikayesidir. İyi haberle gündem olalım. Her yakınlık mutlu sonla bitmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı. Sivil Trafik ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama kapsamında, Anadolu Yakası'ndaki çok sayıda noktada minibüsler durdurularak şoför ve yolcuların tedbirlere uyup uymadıklarına bakıldı.

BioNTech ve Pfizer, ikinci Kovid-19 aşı testinden olumlu sonuç aldı

Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması "BioNTech"in geliştirdiği ikinci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının ilk aşama klinik denemelerinden de olumlu sonuç alındığı bildirildi.

Aşının güvenliğinin ve bağışıklık etkisinin test edildiği deneme kapsamında, 7 gün arayla 30 mikrogram ölçüsünde uygulanan iki doz aşının, 18-55 yaşlarındaki deneklerde iyileşmekte olan Kovid-19 hastalarına göre 3,8 kat fazla antikor ve bağışıklık hücresi ürettiği tespit edildi.

Kaynak: AA

Manşet

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