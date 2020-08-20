Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
20.08.2020 23:19 | Son Güncelleme: 20.08.2020 23:22

Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 92 bin 301 test yapıldı, 1412 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 882 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 234 bin 797 kişiye çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 61 bin 930, vaka sayısı 254 bin 520, vefat sayısı 6 bin 58 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 735, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

"Hep birlikte vakaları düşürelim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Son 1 haftadaki ortalaması 1245 olan yeni vaka sayımız, 1400'ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9 bin 344'e ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız yüzde 98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim."

MEB'den özel okullara ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yapılan yazılı açıklamada, özel öğretim kurumlarının salgın süreciyle başlayan yeni dönemdeki hizmet koşullarının, Bakanlığın ilgili birimleri tarafından hassasiyetle takip edildiği, kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

Bu süreçte önceliğin öğrencilerin, velilerin, öğretmenler ve çalışanların sağlıklı, güvenilir bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerinden yararlanması ve eğitimin devamlılığı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu noktadan hareketle, özel okul velileri tarafından Bakanlığımıza ulaştırılan talep ve öneriler, titizlikle değerlendirilmiş ve dikkate alınması gereken hususlar, özel okul temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılmıştır.

Dünyada ve ülkemizde eğitim alanında yaşanan bu zorlu süreçte özel öğretim kurumlarımızın, öğrencilerimizin eğitim hakkı başta olmak üzere bünyesindeki öğretmen ve çalışanların haklarını da gözeterek velilerimizin maddi manevi talepleriyle ilgili yapmakla yükümlü oldukları düzenlemelerin yakın takipçisi olacağız."

Özhaseki, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Aslında iyi niyetli belediye başkanıyla kötü niyetlileri resmen açığa çıkardı. Bizim belediye başkanlarımız, 794 kişiyiz, şu anda sizin verdiğiniz talimatla valilerimizle, kaymakamlarımızla kol kola girdiler. Gece gündüz demeden her bir köşede kim varsa yardım edilmesi icabeden herkese ulaşmaya çalıştılar. Kimi amcanın çiftini sürdüler, kimi teyzenin bulaşıklarını yıkadılar, birebir bildiğim için söylüyorum, yardım paketleri ulaştırdılar, çocuklara oyuncaklar dağıttılar. Devletin bir parçası olarak ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler. Ama üzülerek de söylüyoruz ki kimisi de tam tersine bir algı ile uğraşıp sanki devletten bağımsızmış gibi ayrı baş çekerek dışarıda başka alemlere doğru yürüdüler."

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Kadıköy'deki Kovid-19 denetimindeki olayla ilgili talimat

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Kadıköy'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri sırasında bir kadını gözaltına almaya çalışan polislerin görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili soruşturmanın çok hızlı sonuçlandırılması talimatı verdiğini bildirdi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatseverleri 1 Eylül Salı gününden itibaren ağırlamaya başlayacaklarını belirterek, "Devletimizin açıkladığı her türlü önlemi aldık. Sahnelerimizde ateş ölçer, maske, dezenfektan hepsi bulunuyor. Koltuklarımızı bir boşluk bırakacak şekilde düzenledik. Maskesiz ve ateş ölçmeden hiçbir seyircimizi sahnemize almayacağız." dedi.

Kaynak: AA

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