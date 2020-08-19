Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
19.08.2020 00:27 | Son Güncelleme: 19.08.2020 00:30

Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, son 24 saatte 82 bin 318 test yapıldı, 1263 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 942 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 232 bin 913 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 882 bin 406, vaka sayısı 251 bin 805, vefat sayısı 6 bin 16 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 703, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu tabloda her gün açıklanan koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde koronavirüsle mücadele denetimi yapılacak

İçişleri Bakanlığından, valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacağı bildirildi.

"Sağlık için, hepimiz için" sloganı ile yapılacak denetimlerde, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar, halı sahalar, bilardo salonları ve bilumum yaşam alanları kontrol edilecek.

Bu kapsamda temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir iş kolu için alınan tedbirler denetlenecek.

Bazı illerdeki yeni tedbirler

Kovid-19 salgını ile mücadelede birçok ilde alınan kararlarla sosyal faaliyetlere katılım ve toplu taşımayı kullanım konularında kısıtlamalar getirildi.

Konya'da 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların pazar yeri, alışveriş merkezi ile piknik alanı gibi kalabalık ortamlarda bulunmamalarına ve toplu taşıma araçlarını kullanmamalarına karar verildi.

Eskişehir'de, 20 Ağustos'tan itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşların serbest kartları 10.00-17.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında kullanıma açık, bu saat aralıkları dışında ise kullanıma kapalı olacak.

Bolu'da Kovid-19'la mücadele kapsamında, özellikle il dışından en çok ziyaretçinin geldiği Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerin Hayat Eve Sığar "HES" uygulaması ile yapılması kararlaştırıldı. İlde, sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye gibi etkinlikler 2 saatle sınırlandırılarak yemek ikramı yasaklandı, 65 yaş üstü vatandaşların, toplu ulaşım araçlarını kullanmaları, sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı ve pazar yerlerine gitmeleri kısıtlandı. Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi, çekirdek ve dondurma gibi gıdaların tüketilmesine kısıt getirildi.

Öte yandan Abant, Gölcük ve Yedigöller ile toplu yapılan etkinliklerin özel kıyafetli görevliler tarafından denetlenmesi kararlaştırıldı.

Ordu'da düğün, kına, nişan, mevlit, sünnet merasimi, cenaze, taziye gibi toplu etkinliklere kendisinin veya eşinin yakın akrabaları hariç 65 yaş ve üzeri vatandaşların davet ve kabul edilmemesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanması kararı verildi.

Muş'ta, 65 yaş ve üzeri vatandaşların düğün, nişan, sünnet, mevlit, pazar yeri, market ve alışveriş merkezlerinde bulunmaları yasaklandı.

Hatay Valiliği de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğün ve taziyelere kısıtlama getirdi.

Malatya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi. İl genelinde 24 Ağustos Pazartesi gününden başlayacak şekilde mesai saatleri sabah 09.00­ - 12.30, öğlen 13.00 -17.30 olarak uygulanacak.

Afyonkarahisar'da il genelinde yapılacak nişan, düğün ve benzeri merasimler 3 saat ile sınırlandırıldı.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulmasının daha kolay olması amacıyla okul bahçeleri, düğünler için kullanılabilecek.

Osmaniye'de, gündüz sokak ve köy düğünlerinin en fazla 3 saatte, akşam sokak ve köy düğünlerinin ise en fazla 2 saatte sonlandırılmasına, bu düğünlerde toplu yemek verilmesinin sınırlandırılmasına ve mahalle aralarında yapılan sokak düğünlerinin daha geniş alanlarda yapılabilmesi ve mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için uygun ve mümkün olması halinde okul bahçelerinin tahsis edilmesine karar verildi.

Niğde'de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, vatandaşların yoğun olduğu caddelerde gezerek yiyecek ve içecek tüketilmesi, sigara içilmesi yasaklandı.

Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklamaları, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklere 15 gün süreyle yasak getirildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde tedbirler kapsamında, nişan ve sünnet düğünleri 3 saatle sınırlandırılırken, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde de Kaymakamlık tarafından evlerin önünde ve sokaklarda yapılacak düğün, nişan ve kına törenleri iptal edildi.

Denetimler sürüyor

Ankara'da Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde oluşturulan "Mahalle Denetim Ekipleri" göreve başladı.

Antalya açıklarında, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, 173 tekne ve ticari yatı kontrol etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine bazı belediye hizmetleri, bina dışına kurulan çadırlarda verilmeye başlandı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında tedbirlere uymayan Kocaeli'nde 101, Kırklareli'nde 74, Sivas'ın Gürün ilçesinde 10 kişiye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 2 bin 456 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden işlem yapıldı. Şanlıurfa'da da Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletme sahipleri ile vatandaşlara toplam 174 bin 200 lira ceza kesildi.

Ağrı'da da 20 işletmeye ceza verildi, testi pozitif çıkan ve evlerinde karantina kurallarına uymayan 11 kişiye de 34 bin 650 lira para cezası uygulandı.

Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle bir işletme ve İzmir'in Çeşme ilçesinde 5 işletme 15 gün süreyle kapatıldı.

Karantinaya alınan yerleşim yerleri

Osmaniye'de bir mahalle, Kadirli ilçesinde bir köy ve bir mahalle, Adıyaman'da 22 ev, Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir mezra ile Kuluncak ilçesinde bir mahalle, Çankırı'nın Korgun ilçesinde 2 köy, Rize'de 3 köy, Sivas'ta 2 köy ile bir mezra, Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaynak: AA

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