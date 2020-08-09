Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 61 bin 446 test yapıldı, 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1103 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 223 bin 759 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 263 bin 816, vaka sayısı 240 bin 804, vefat sayısı 5 bin 844 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 596, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,1 oldu.

"Aşı konusunda insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına gelindi"

TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşı çalışmalarımızda 2 aşı adayımız, hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Bunlardan birisi etik kurulu onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi." ifadelerini kullandı.

Özel sektör, üniversite ve devlet iş birliğiyle Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerinde de önemli mesafe katedildiğini belirten Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütünün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından Türkiye'nin 3. sırada yer aldığını vurgulayarak, "TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan Kovid-19 Türkiye Platformu 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor. Gerek aşı ve ilaç çalışmalarını yürüten bilim adamlarımıza gerekse bu süreçte sorumluluk üstlenen kuruluşlarımıza gereken desteği veriyoruz, vereceğiz. TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde aşı ve ilaç geliştirilmesine imkan veren, büyük deney hayvanları laboratuvarı da dahil olmak üzere ileri seviye bir merkez kuruyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada da, "Hiçbirimizin ihmalkar davranarak ne kendimizin ne de sevdiklerimizin sağlığını riske atma lüksü yoktur. Bizim inancımızda önce tedbir, sonra tevekkül gelir. Rehavetin, duyarsızlığın, kurallara karşı kayıtsız davranmanın sonu ya pişmanlıktır ya da hastalıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında, "Muhalefetin sürekli eleştirdiği, 'gereksiz' dediği sağlık yatırımlarımızın kıymeti salgın döneminde çok iyi anlaşılmıştır." ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

"Maalesef maskesini takmayan veya maske bulundurup da çenesinin altında barındıran vatandaşlarım var. Yanlış yapıyoruz. Bütün bunlar bize bir şeyi ikaz etmeli. Allah göstermesin. Bütün bu süreç içinde vefat edenlerin sayısını duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Öbür tarafta hastanelerde maalesef şu anda yer alanların durumunu görüyorsunuz. Biz, bu ihmallerden çok çektik. Açık plajlar, vesaire. Lütfen bu dönem içinde bunları bırakalım ve sabırla şu dönemi atlatmaya gayret edelim. Hiçbirimizin ihmalkar davranarak ne kendimizin ne de sevdiklerimizin sağlığını riske atma lüksü yoktur."

Bakan Koca: Pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı

Twitter hesabından son verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde ortalama vaka sayıları yüzde 10 düştü. 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok." ifadelerini kullandı.

Koca, Kovid-19 temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarını açıkladı. Pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttığını belirten Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç maske, mesafe, temizlik uyarısıdır."

Bakan Koca, katıldığı Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada ise "Salgın riski ortadan kalkmış değil hatta artarak devam etmektedir. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir. Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden daha fazla önem vermeliyiz. Tedbirlere uyarsak tehdit ortadan kalkacaktır. Tedbirlere hassasiyetle uyarsak bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemiş olacağız." diye konuştu.

Türkiye'ye giriş-çıkışlarda uygulanan PCR testleri için yeni düzenleme

Türkiye'ye hava veya kara yoluyla giriş çıkış yapacakların Kovid-19 PCR testleri, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan tüm laboratuvarlarda çalışılabilecek.

Sağlık Bakanlığından 81 ilin valiliğine Kovid-19 PCR testi ve izolasyonu işlemlerine ilişkin yazı gönderildi. Düzenlemeyle, profesyonel sporcuların müsabakalar önceki olası şüphe ve taramalarında yapılacak "Kovid-19 PCR" testleri de Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan mikrobiyoloji laboratuvar ruhsatı olan tüm kuruluşlarda yapılabilecek.

Kaynak: AA