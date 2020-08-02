Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı ise 5 bin 728 oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
02.08.2020 23:13 | Son Güncelleme: 02.08.2020 23:32

Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı ise 5 bin 728 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınında son 3 günde yeni hasta sayısının arttığı illerde zatürre oranının aynı kaldığını, ülke genelinde ağır hasta sayısının kontrol altında göründüğünü belirtti.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 247 test yapıldı, 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti.

978 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 216 bin 494'e yükseldi.

Toplam test sayısı 4 milyon 885 bin 916, vaka sayısı 232 bin 856, vefat sayısı 5 bin 728 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,5 olarak belirlendi.

Bakan Koca, paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçlar açısından kaygı verici."

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden "ikinci dalga" uyarısı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yeni tip koronavirüs salgınında, sonbaharda beklenen muhtemel ikinci dalgaya ilişkin uyarılarda bulundu.

Kurallara uyulmazsa, pozitif vaka sayılarının sonbaharda daha da artacağını belirten Taşova, şunları kaydetti:

"İlk döneme göre hem ilaç hem hastaneler bağlamında daha hazırlıklıyız tabii ki. Birtakım kurallar uygulanmaz ise şöyle bir tehlike var, sağlık çalışanları çok yoruldu. Sağlık çalışanlarının motivasyonlarının artırılması, onların da dinlenmesi gerekiyor. Bu ara süreci (normalleşme) bu amaçla kullanmayı çok istedik açıkçası. Sosyal mesafe, maske, hijyen gibi kurallara uyarsak, toplumda virüsün yayılım hızının azaldığını görüyoruz ama uymadığımız zaman da bu artacaktır."

Kovid-19 ile mücadele için "çat kapı" ekibi kuruldu

Erzurum'da salgınla mücadelede polis ve sağlık görevlilerinden oluşan 50 kişilik ekip, evde karantinada bulunması gerekenlere "çat kapı" denetim yaparak virüsün yayılmasını ve vakaların artmasını engelliyor.

Gaziantep'te, Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 2 düğün iptal edildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek Ekonomi
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor Ekonomi
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı? Dünya
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar Magazin
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı Magazin
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü 3. Sayfa
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla oldukça beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla oldukça beğeni topluyor
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
SpaceX'in uzaya gönderdiği NASA astronotlarının Dünya'ya inişi böyle görüntülendi
SpaceX'in uzaya gönderdiği NASA astronotlarının Dünya'ya inişi böyle görüntülendi
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Rusya'nın ardından bir güzel haber de ABD'den geldi! Potansiyel korona aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı
Rusya'nın ardından bir güzel haber de ABD'den geldi! Potansiyel korona aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı
Makas atarak ilerleyen otomobil, zincirlemeye kazaya neden oldu: 18 kişi yaralandı
Makas atarak ilerleyen otomobil, zincirlemeye kazaya neden oldu: 18 kişi yaralandı
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da tedbirlere uymayan çocuklar: Koronavirüs hiç umurumuzda değil
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da tedbirlere uymayan çocuklar: Koronavirüs hiç umurumuzda değil
Rusya, ikinci koronavirüs aşısı için de tarih verdi
Rusya, ikinci koronavirüs aşısı için de tarih verdi
Fransız Le Monde gazetesinden Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan, Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor
Fransız Le Monde gazetesinden Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan, Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden 'Şiddet gördüm' diyerek ayrıldı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Erkek arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı! 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu
Erkek arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı! 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Murat Kurum İlhan Cihaner Bekir Pakdemirli Bülent Bostanoğlu
Magazin Hadise Pelin Akil Ajda Pekkan Coşkun Sabah
Spor Beto Jose Sosa Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Bakan Bayram Instagram Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 00:04:00. #1.15#
title