Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 967 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 229 bin 891, can kaybı 5 bin 674 oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
30.07.2020 23:47 | Son Güncelleme: 30.07.2020 23:50

Türkiye'de son 24 saatte 967 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 229 bin 891, can kaybı 5 bin 674 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 236 test yapıldı, 967 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 982 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 754 bin 331, vaka sayısı 229 bin 891, vefat sayısı 5 bin 674 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 561, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 9,3 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561'e yükseldi. Son 24 saat içinde yapılan 43 bini aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın."

"Tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajında, bayramın Türk milleti ve tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz etti.

Bu sene Kurban Bayramı'nın, koronavirüs salgını yüzünden hac farizasının sınırlı şekilde yapılacak olması nedeniyle mahzun yaşanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki yıl, yine milyonlarca Müslüman, Kabe-i Muazzama'yı ve mukaddes toprakları yeniden aşkla, coşkuyla, sevinçle dolduracaktır. Türkiye olarak, salgın dönemini, sağlık başta olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik. Normalleşme süreciyle birlikte, turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayat, salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştu." ifadelerini kullandı.

AK Parti'de bayramlaşma videokonferans yöntemiyle yapılacak

AK Parti Genel Merkezi'nde partiler arası bayramlaşma programı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında cumartesi günü videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 1 Ağustos cumartesi, ilk olarak saat 09.30'da Cumhuriyet Halk Partisi heyeti ile videokonferans görüşmesi yapılacak.

Ardından sırasıyla Milliyetçi Hareket Partisi, Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi temsilcileri ile videokonferans görüşmesi ile bayramlaşılacak. Videokonferans görüşmeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş ile Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Hasan Murat Öz'den oluşan heyet tarafından gerçekleştirilecek.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında geçici süreliğine de olsa bayram geleneklerini değiştirmenin, sağlığın koruması açısından önemli olduğunu belirterek, "Bütün bunların geçici olduğuna, yeniden kucaklaşacağımız günlerin çok yakın olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

YÖK'ten "küresel salgında yeni normalleşme süreci" rehberi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Kovid-19 salgınına ilişkin "yeni normal" sürecinde, üniversitelerdeki uygulamalara yönelik "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi" hazırlandı.

Rehberde, uzaktan öğretim uygulamaları, uygulamalı eğitimler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, yabancı uyruklu öğrenciler, toplantılar, kongreler ve değişim programları başlıkları altında çerçeve kararlar ve öneriler yer aldı. Buna göre, salgının etkinliğinin azalmakla birlikte devam ettiği yeni normal süreçte karma öğrenme uygulamalarına yer verilebilecek. Böylece öğrenci sayısı ve fiziki altyapıya göre, sınıflara belli sayıda öğrenci kabul edilip, aynı anda çevrim içi uygulamayla da sınıfın kalanının derse katılması sağlanabilecek. Sınıfların gruplara bölünmesi suretiyle aynı ders, birden fazla grupta da anlatılabilecek. Rehberde, uzaktan öğretimle yürütülecek derslerin, mümkün olduğunca 2020-2021 eğitim öğretim yılında ve özellikle ilk dönemde yoğun verilmesi önerildi.

Otellerde Kurban Bayramı için doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı

Denizi, kumu, güneşi kadar doğal güzellikleriyle de öne çıkan turizm merkezlerinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda otellerin doluluk oranı yaklaşık yüzde 70'lere ulaştı. Önlemlerin üst düzey tutulduğu tesislerde, iç pazarın yanı sıra Ukrayna, İngiltere, Kazakistan başta olmak üzere karşılıklı uçuşların başladığı ülkelerden gelen turistler, güvenli tatil yapabiliyor.

TÜSAD bayram öncesi yola çıkanlar için tavsiye listesi hazırladı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), Kurban Bayramı'nda sevdiklerini ziyarete gidecek vatandaşlar için Kovid-19 tedbirleri kapsamında yolculuk sırasında uyulması gereken kuralları içeren tavsiye listesi hazırladı. Liste, karayolu, demiryolu ve deniz yolu kullanımında hem araç kullanıcılarının hem de yolcuların dikkat etmesi gereken önlemleri kapsıyor.

Ankara Valisi Şahin, yol kontrol noktasındaki denetimleri inceledi

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara-Eskişehir kara yolunda bulunan kontrol noktasındaki denetimleri yerinde inceledi. Denetimlere ilişkin yetkililerden bilgi alan Şahin, ekiplerce durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını tebrik etti.

Şahin, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla seyahat eden vatandaşlardan trafik kurallarına ve Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlere uymalarını istedi.

Öte yandan Ankara'da polis ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu havalimanı, tren garı, otobüs terminali, alışveriş merkezleri, metro istasyonları ve hayvan pazarlarındaki özel güvenlik tedbirleri denetlendi.

Kaynak: AA

Manşet

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