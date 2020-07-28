Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 963 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 982, can kaybı 5 bin 645 oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
28.07.2020 23:11 | Son Güncelleme: 28.07.2020 23:14

Türkiye'de son 24 saatte 963 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 982, can kaybı 5 bin 645 oldu.

Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 1092 kişinin daha iyileşmesiyle 211 bin 561'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 47 bin 412 test yapıldı, 963 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1092 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 665 bin 383, vaka sayısı 227 bin 982, vefat sayısı 5 bin 645 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdakilerin sayısı 1280, solunum cihazına bağlı olanların sayısı 403, toplam iyileşen hasta sayısı ise 211 bin 561 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Test sayımız, temaslı taraması sonucu, 2 gün içinde 47 bin 500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var." ifadesini kullandı.

Bakanlar Koca ve Soylu, Kovid-19 tedbirlerini gözden geçirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kovid-19 salgınında mevcut durumu değerlendirip, Kurban Bayramı'nda gerekli uygulamaları gözden geçirdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentte düğünler nedeniyle arttığı tespit edilen Kovid-19 vakalarına karşı düğün salonu işletmecilerini uyardı.

Rize'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kullanımına uymayan plaj işletmecilerine idari para cezası uygulandı.

Amasya'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hayvan pazarında kurbanlık için tokalaşma, ahşaptan maket elle gerçekleştiriliyor.

Adıyaman Valiliği, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, düğün, nişan ve taziye gibi bulaşma riskinin yoğun olabileceği alanlarda yaka kamerası bulunan polislerle denetim gerçekleştirecek.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan günübirlik tekne turları başladı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Güneyce köyü ile Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Akören köyünde Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Zonguldak'ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda toplu olarak bayramlaşma ve mezarlık ziyaretlerinin yapılmamasına karar verildiği bildirildi.

Turgutlu Kaymakamlığı, TFF 2. Lig'e yükselen Manisa ekibi Turgutluspor için ilçede düzenlenen kutlamalar sırasında yeni tip koronavirüs tedbirlerine uygun olmayan görüntüler oluştuğunu, sorumlular hakkında cezai işlemlerin takip edildiğini bildirdi.

Elazığ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için "Açık Hava Sineması" etkinliği düzenledi.

Kaynak: AA

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