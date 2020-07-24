Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315, can kaybı 5 bin 563 oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
24.07.2020 00:07 | Son Güncelleme: 24.07.2020 00:10

Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315, can kaybı 5 bin 563 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 343 test yapıldı, 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1151 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 446 bin 374, vaka sayısı 223 bin 315, vefat sayısı 5 bin 563 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1251, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 378, toplam iyileşen hasta sayısı ise 206 bin 365 oldu.

"İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Haziran'dan bugüne Kovid-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller; Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum." ifadelerine yer verdi.

Türk üniversitelerinin sanal ortamda tanıtan YÖK fuarı 164 ülkeden ilgi gördü

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda tanıtılması için düzenlenen "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı"na 164 ülkeden ziyaret gerçekleştirildi.

20-22 Temmuz'da "www.virtualfair-yok.gov.tr" internet adresi üzerinden ziyarete açılan ve büyük ilgi gören fuar, Türk diplomatik temsilciliklerin bulunduğu 142 ülke başta olmak üzere tüm dünyada dikkatlerin Türk yükseköğretimine çekilmesine vesile oldu.

Türkiye'den 190 üniversitenin yer aldığı fuar, üç gün içinde 38 bin 544 tekil ziyaretçi tarafından toplam 59 bin 227 kez ziyaret edildi. Sayfa ziyaretinin 259 binin üzerine çıktığı fuara en fazla ilgi, sırasıyla Pakistan, Hindistan, Suudi Arabistan, Endonezya, Irak, Azerbaycan, Mısır, Bangladeş, Somali ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oldu.

Sağlık Bakanlığından Kovid-19 tanı kitlerine ilişkin açıklama yapıldı

Sağlık Bakanlığının bir internet sitesinde yayınlanan habere ilişkin yazılı açıklamasında, Türkiye'de kullanılan koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğuna ve Bakanlığın farklı birimlerindeki görev değişikliği ve ayrılmaların bu konuyla ilişkili olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DMO üzerinden tedarik edilen ve halen Halk Sağlığı Laboratuvarlarımızda kullanılmakta olan kitler de uluslararası standartlarda olup duyarlılıkları yüzde 90'ların üzerindedir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan Prof. Dr. Selçuk Kılıç, kadrosunun bulunduğu üniversite tarafından yapılmış olan görevlendirme süresinin sona ermesi nedeniyle kurumdan ayrılmış ve üniversitedeki öğretim üyeliği görevine dönmüştür. Haberde yer alan iddiaların gerçekle bağlantısı olmadığı gibi Prof. Dr. Kılıç'ın asli görevine dönüşünün ya da Bakanlığımızdaki diğer görev değişiklilerinin bu konu ile ilgisi bulunmamaktadır."

Kovid-19'da en sık görülen nörolojik bulgu baş ağrısı

Türk bilim insanları, Kovid-19'lu hastalarda nörolojik semptomların değerlendirildiği dünyadaki ilk "prospektif" (eş zamanlı hastaları inceleme) klinik çalışmasına imza attı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Karadaş ve klinik hekimleri, koronavirüs ve nörolojik bulguları üzerine bir çalışma yaptı. 239 Kovid-19 hastasının bulgularının incelendiği ve yüz yüze görüşmelerin yapıldığı çalışma, uluslararası bilim dünyasından da büyük ilgi gördü.

Karadaş ve klinik hekimlerinin Kovid-19'lu 239 hastanın nörolojik semptomlarınının eş zamanlı incelendiği "prospektif" çalışması, uluslararası bilim dünyasının da dikkatini çekti. Üç ay boyunca Kovid-19 hastalarını inceleyen nöroloji hekimleri, en sık görülen bulgunun "baş ağrısı" olduğunu, nörolojik bulguları olan hastaların klinik durumlarının daha ağır olduğunu ve hastanede daha uzun kaldıklarını tespit etti.

Doç. Dr. Ömer Karadaş, "Bizim diğer ülkelerden farkımız, yüz yüze hasta değerleriyle verileri elde etmeye çalıştık. 239 hastayı birebir değerlendirme fırsatı bulduk. Bunların sonucunda her 3 hastanın birinde nörolojik bulguların olduğunu saptadık. Bu nörolojik bulgular sadece tek bulgular olarak değil bazı hastalarda 5-6 nörolojik bulguyu bir arada gördük. En sık gördüğümüz nörolojik bulgu, baş ağrısıydı. Baş ağrısının dışında bilinç bozuklukları, beyin damar hastalıkları, trigeminal nevralji dediğimiz halk arasında delirten ağrı olarak bilinen ağrı çeşitleri. Kas ağrıları, sinir sistemi tutulumları." değerlendirmesini yaptı.

Hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri uzatıldı

Adalet Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) iznine gönderilen hükümlülerin izin sürelerinin, 31 Temmuz 2020'den itibaren 2 ay daha uzatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 iznine ilişkin sürelerin 31 Temmuz 2020'de sona erecek olması dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 22 Temmuz 2020 tarihli yazısı ile Kovid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Kovid-19 izin sürelerinin 2 ay süreyle uzatılmasına dair önerisi doğrultusunda ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler hakkındaki izin sürelerinin ilgili kanun geçici maddesi uyarınca 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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