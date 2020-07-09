Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1024 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 209 bin 962, can kaybı 5 bin 300 oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
09.07.2020 23:41 | Son Güncelleme: 09.07.2020 23:44

Türkiye'de son 24 saatte 1024 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 209 bin 962, can kaybı 5 bin 300 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 50 bin 103 test yapıldı, 1024 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 2 bin 879 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 832 bin 623, vaka sayısı 209 bin 962, vefat sayısı 5 bin 300 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1179, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 399, toplam iyileşen hasta sayısı ise 190 bin 390 oldu.

"Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konulanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Koca, Kluge ile ortak basın toplantısı düzenledi

Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlediği ortak basın toplantısında, "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz. DSÖ açısından özel bir konuma sahip ofis, çalışmalarıyla Kovid-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir." dedi.

Koca, "DSÖ'nün doğrularıyla, yanlışlarıyla, başarılarıyla, başarısızlıklarıyla tekrar değerlendirildiği küresel bir istişare dönemine geçilmeli." diye konuştu.

Bakan Koca, DSÖ'nün yeni dönemde özellikle acil durumlarda daha proaktif bir yapıya dönmesini beklediklerini dile getirdi.

Bakan Selçuk'tan okulların 31 Ağustos'ta açılmasına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen "Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Programı" sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Selçuk, 31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanıp başlanmayacağına ilişkin, "Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını biz rahatlıkla işaret edebiliriz ama bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil." dedi.

Takvimin mevzuat gereği açıklanmak zorunda olduğuna işaret eden Selçuk, "(31 Ağustos'ta açılacak) dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz, sağlıklı sıhhatli bir ortam oluştuğunda bunu kesinlikle ortaya koymak istiyoruz. Şartlar elverişli olursa da 'Bunu o tarihte açacağız' demeye çalışıyoruz. Bütün planlarımızı buna göre yaptık." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "Bir süre daha açmayın, uzaktan eğitime devam edin" denilmesi durumunda da bu şekilde devam edilebileceğini, bu anlamda da bir sorunun olmadığını söyledi.

"Okulların açılması ülkenin gündemi olmak zorunda"

Bakan Selçuk, okulların açılmasına ilişkin olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımda da "Bu mesele, yalnızca okulla bağı olanların değil, ülkenin gündemi olmak zorunda. Yaşadığımız salgının seyri, okulların açılış tarihi üzerinde son derece belirleyici bir etkendir." değerlendirmesinde bulundu.

Okulların açılmasıyla ilgili önceliklerinin, çocukların, öğretmenlerin ve velilerin sağlığı olduğunu vurgulayan Selçuk, "Lütfen sizin de önceliğiniz maskeniz, sosyal mesafeniz ve tedbirleriniz olsun. Okulları hep birlikte açacağız." ifadelerini kullandı.

Erbaş'tan "vatandaşları normalleşme süreciyle ilgili bilgilendirin" talimatı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, normalleşme süreciyle ilgili 81 il müftülüğüne gönderdiği talimatta, manevi destek ya da tebrik amaçlı törenlere katılan din görevlilerinden, vatandaşları Kovid-19 ile ilgili kurallara uygun davranmaları yönünde uyarmalarını istedi.

Kaynak: AA

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