Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 203 bin 456, toplam can kaybı 5 bin 186 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 203 bin 456, toplam can kaybı 5 bin 186 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 141 test yapıldı, 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1313 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 535 bin 818, vaka sayısı 203 bin 456, vefat sayısı 5 bin 186 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1082, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 374, toplam iyileşen hasta sayısı ise 178 bin 278 oldu.

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

24 Haziran'da 1492 olan yeni vaka sayısının 1172'ye indiğini belirten Fahrettin Koca, "Virüsün yayılması hızlı, vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların yüzde 11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin yüzde 70'ten fazlası bu yaş grubundan." ifadesini kullandı.

Şartlar uygun olursa ders zili 31 Ağustos'ta çalacak

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, "Bakanlık olarak, şartların uygun olması, yine Bilim Kurulunun görüşleri dikkate alınarak, 2020-2021 ders yılının 31 Ağustos'ta başlamasını planladık." dedi.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takviminin, 81 ile gönderilen genelgeyle duyurulduğunu belirten Mete, "Telafi eğitimi, okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında gerçekleştirilecek." bilgisini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk "17'nci Eğitimde İyi Örnekler Konferansı"nda konuştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen "17'nci Eğitimde İyi Örnekler Konferansı"nın açılışında yaptığı konuşmada, "Salgın sürecinde gördük ki öğretmenlerimiz, bir toplumun zor zamanında meseleye nasıl sahip çıkılır, hiçbir çocuk geride kalmasın mücadelesi nasıl yapılır, bana 'Ziya öğretmen gözünüz arkada kalmasın' diyerek hep birlikte bir mücadeleyi verdiğimiz nasıl hissettirilir, bunu gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.

YÖK, Türk üniversitelerinin yurt dışında tanıtımı için ilk sanal fuar hazırlıklarını tamamladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması için yükseköğretim tarihindeki küresel ölçekteki ilk sanal fuarın 20-22 Temmuz'da düzenleneceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlıkta düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, haziran ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Son dönemde 5 ilin günlük koronavirüs vaka sayılarında ciddi artış olduğunu söyleyen Çataklı, artan vakalar nedeniyle birtakım kararlar alındığını ve kararlardan birinin de her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili olduğunu belirtti.

İsmail Çataklı, Ankara Valiliğince alınan 15 gün süreli toplantı ve gösteri yürüyüşü kısıtına ilişkin, "Alınan karar sadece baroların yapmak istediği gösteri ve yürüyüşle alakalı değil, 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı. Yani değişik kurumlar, kişiler tarafından yapılacak her türlü etkinliği kapsıyor bu yasaklama kararı." diye konuştu.

OHAL Komisyonu başvuruların yüzde 85'ini sonuçlandırdı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilen ve kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 126 bin 300 başvurudan 108 bin 200'ünü karara bağladı.

Komisyon 12 bin 200 başvuruyu kabul etti, bu kararlarla meslekten ihraç edilenlerin iadesine, 60 dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının açılmasına hükmetti.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde de çalışmalarını sürdüren komisyon, bu süre içinde ise 1000 kişinin mesleğe iade edilmesine hükmetti.

Kaynak: AA