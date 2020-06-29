Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
29.06.2020 23:51 | Son Güncelleme: 29.06.2020 23:54

Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 51 bin 14 test yapıldı, 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1214 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 331 bin 158, vaka sayısı 198 bin 613, vefat sayısı 5 bin 115 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1018, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 375, toplam iyileşen hasta sayısı ise 171 bin 809 oldu.

"Tedbirlerde dikkatli değiliz"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TAMAM"dan taviz yok

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele konusunda tedbiri elden bırakmadıklarını vurgulayarak, özellikle baş harflerinden ilhamla "TAMAM" diye ifade ettikleri temizlik, maske ve mesafe kriterlerinden kesinlikle taviz vermediklerini kaydetti.

Söz konusu ilkelere riayet edildiği ölçüde Türkiye'nin salgından uzak tutulacağını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfıra en yakın veya sıfır noktasına çekebilmektedir. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız. Normalleşme takvimi çerçevesinde birkaç alan dışında tüm sektörlerde hizmet ve üretim süreçlerinin önünü açtık. Salgın döneminde esnaf ve sanatkardan çiftçiye, sanayiciden ihracatçıya kadar her kesimi verdiğimiz desteklerle ayakta tuttuk. Nakdi yardımlardan vergi ertelemeleri ve kredilere kadar devletimizin tüm imkanlarını milletimizin emrine vermiş buluyoruz. Böylece içinden geçtiğimiz olağanüstü dönemin sıkıntılarını herkes için en aza indirmeye çalıştık.

Salgın tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren işletmeler, peyderpey yeniden çalışmaya başladı. Ekonomik faaliyetlerde adım adım mart ayındaki seviyeye yaklaşıldığını görüyoruz. Milletimize ve özellikle de reel sektöre verdiğimiz destekleri önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz."

Türkiye'nin salgın sürecini başarıyla yönettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat, Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin sağlık alanındaki altyapısının ve Genel Sağlık Sigortası Sistemi'nin gücünün tartışılmaz düzeyde olduğunu vurgulayarak, en zorlu şartlarda dahi pek çok sektörde çarkları döndürmeye devam ettirmelerinin Türkiye'nin üretim gücünü dünyaya ispatladığını söyledi.

Niğde'de maske zorunluluğu

Niğde Pandemi Kurulu, 1 Temmuz'dan itibaren il genelinde maske takma zorunluluğu kararı aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi için oluşturulan İl Pandemi Kurulu, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan Şimşek, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski en aza indirmek adına birçok tedbiri hayata geçirdiklerini söyledi.

Çankırı'da maskesiz dolaşmak yasaklandı

Çankırı'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Haziran'dan itibaren maskesiz dolaşmak yasaklandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca, kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılmasının zorunlu olduğuna karar verildi.

Babasını koronavirüsten kaybeden genç sosyal medyadan vatandaşları uyardı

Kayseri'de birlikte tedavi gördüğü babasını koronavirüsten kaybeden Hacı Göl, sosyal medyadan vatandaşları uyararak herkesi dikkatli olmaya davet etti.

Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere köyünde, 14 Haziran'da bir evde yapılan kız isteme merasiminin ardından bir kişiye yeni tip koronavirüs teşhisi konulduktan sonra filyasyon ekibinin incelemesinde, Hacı Göl ve babası İbrahim Göl'ün Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Dün babasını kaybettiğini duyuran Göl, sosyal medyadan vatandaşları uyararak, "Kimse 'bana bulaşmaz' demesin, sosyal mesafeyi koruyalım. Benim canım yandı, başkasının yanmasın." ifadesini kulandı.

Kaynak: AA

Manşet

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