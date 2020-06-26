Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1396 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 194 bin 511, can kaybı 5 bin 65 oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
26.06.2020 23:49 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:52

Türkiye'de son 24 saatte 1396 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 194 bin 511, can kaybı 5 bin 65 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 51 bin 198 test yapıldı, 1396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1492 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 186 bin 622, vaka sayısı 194 bin 511, vefat sayısı 5 bin 65 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 382, toplam iyileşen hasta sayısı ise 167 bin 198 oldu.

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çarşamba günü 1492 olan yeni vaka sayısı bugün 1396. Kovid-19 sebebiyle tüm Türkiye'de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla." bilgisini paylaştı.

"YKS'nin sağlıklı ve huzurlu şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alındı"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerle video konferans aracılığıyla buluştu. Erdoğan, Kovid-19 ile mücadele sürecinde yapılacak YKS'ye ilişkin, "Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden yarın ve öbür gün sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum." dedi.

Erdoğan, ilk vakanın tespit edildiği tarihten bugüne kadar salgına karşı dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürütüldüğünü belirterek, "Başımızın tacı, gönlümüzün sultanı olan büyüklerimiz, kronik hastalarımız ve genel olarak toplum sağlığımız için hep birlikte kurallara uymaya devam edeceğiz, bundan da asla taviz vermeyeceğiz." diye konuştu.

"Ölüm oranlarının düşük olması, zamanında aldığımız tedbirlerle yakından ilişkili"

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Koca, ABD Ticaret Odası, ABD-Türkiye İş Konseyi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle gerçekleştirilen toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

Koca, "Diğer ülkelerle kıyasladığımızda, salgının daha erken bir süreçte kontrol edilmesi ve ölüm oranlarının düşük olması, hükümet olarak zamanında aldığımız tedbirlerle yakından ilişkilidir." ifadesini kullandı.

YKS nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni kararlar

İçişleri Bakanlığınca, "LGS ve YKS Tedbirleri" konulu genelgeye ek olarak 81 il valiliğine gönderilen yazıyla yeni kararlar alındığı bildirildi.

Buna göre, YKS nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması süresince, yerli ve yabancı turistler, halk plajlarından yararlanabilecek, müze ve ören yerleri ile anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaret edebilecek. Turistler, rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine uçak, otobüs gibi toplu taşıma araçları veya özel araçlarıyla gidebilecek. Ayrıca, bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanlar kısıtlamadan muaf olacak.

YKS'nin yapılacağı okulların veya sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyeler ile buralarda çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasının dışında kalacak.

İnternet kafe ve oyun salonları 1 Temmuz'da açılacak

Öte yandan, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Kovid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek. Bu yerlere maskesiz girilemeyecek ve içeride maske çıkarılmayacak.

Kaydırak, salıncak, kum/top havuzu gibi çocuk oyun alanları hariç AVM'ler içindeki elektronik oyun merkezleri de 1 Temmuz'dan itibaren açılabilecek.

"Vatandaşımız sertifikalı tesislere gönül rahatlığı ile gidebilir"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa ile kıyaslandığı zaman Kovid-19'la mücadeleye yönelik tedbirler açısından en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Ersoy, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hayata geçirilen "Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı"nı kalıcı hale getireceklerini ifade etti.

Bakan Ersoy, "Özellikle kendi vatandaşımız için söylüyorum. Sertifikalı tesislere gönül rahatlığı ile gidebilirler. Şu anda tesisler çok iyi denetleniyor. Standartlar çok iyi tespit edildi. En güvenli neresi derseniz, en güvenlisi sertifika edilmiş tesisler. Sertifika rutin eğitim, rutin denetim ve gizli denetimleri içerdiği için disiplinli bir durum var. Birçok turizm seyahat acentesinin sitesine girdiğiniz zaman sertifika logolarını görüyorsunuz. Avrupa seyahat acenteleri de sertifikalı tesisleri tercih etmeye başladı. Vatandaşlarımızın ilk görüşleri çok olumlu." diye konuştu.

Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerine yönelik bilgi verdi.

"Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." bilgisini paylaşan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemelerin PTT üzerinden yapılacağını belirtti.

Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Manşet

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